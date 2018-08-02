Косметологическая стоматология на страже здоровой улыбки

Желание человека хорошо выглядеть привело к созданию отдельного направления в стоматологии. Представители старшего поколения помнят те дни, когда для коррекции использовались брекеты.

С приходом в медицину новых технологий протезирование и брекет-системы уступили место винирам. Скептики скажут, что есть люди, у которых от природы хорошие зубы. Да, до определенного возраста можно наслаждаться хорошей наследственностью, но со временем даже идеально ровные и белоснежные зубы теряют первоначальный внешний вид. Чем раньше в ситуацию вмешается квалицированный дантист, тем лучше.

Виниры представляют собой небольшие стеклокерамические пластинки, толщина которых колеблется от 0,3 до 0,5мм. Дантист фиксирует их на внешней стороне зуба при помощи биологически нейтрального цемента. Виниры можно сравнить с микроскопическими протезами, с использованием которых выполняется коррекция формы отдельно взятого зуба. Как сообзает https://oxford-med.com.ua/services/stomatology/viniry/, помимо эстетической, у виниров есть практическая функция – замедление процесса разрушения зуба. Перед началом малоинвазивной процедуры врач проводит осмотр ротовой полости пациента. Показаниями для использования виниров станут перечисленные ниже факторы:

деформация края зуба: отколот или слишком заострен;

наличие свободного пространства между передними зубами;

выраженная диспропорция в размерах;

наличие выраженных повреждений в результате ударов или падений;

на поверхности эмали появились пятна;

правильно установленные виниры скроют все дефекты эмали и прикуса;

нарушение ткани пародонта;

зубы быстро стираются и так далее.

Дантист рассматривает ситуацию в контексте, поэтому находит оптимальный современный способ восстановить здоровье зубов. В зависимости от сделанных выводов, медик подбирает тип виниров для установки и делает слепок зубов пациента. В большинстве случаев используется 2 типа виниров:

Прямые – для их изготовления не требуется делать слепок или делать предварительную подготовку зубной поверхности. Отпадает необходимость в проведении обезболивания.

Керамические – их тяжело отличить от настоящих зубов. Полупрозрачная поверхность практически незаметна. Керамика не подвержена образованию пятен. Материал отличается износостойкостью.

В пользу того или иного покрытия выбор делает дантист после всестороннего анализа состояния здоровья зубов пациента.