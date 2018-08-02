Косметологическая стоматология на страже здоровой улыбки

|2 августа 2018
|Просмотров: 28
|
Желание человека хорошо выглядеть привело к созданию отдельного направления в стоматологии. Представители старшего поколения помнят те дни, когда для коррекции использовались брекеты.
С приходом в медицину новых технологий протезирование и брекет-системы уступили место винирам. Скептики скажут, что есть люди, у которых от природы хорошие зубы. Да, до определенного возраста можно наслаждаться хорошей наследственностью, но со временем даже идеально ровные и белоснежные зубы теряют первоначальный внешний вид. Чем раньше в ситуацию вмешается квалицированный дантист, тем лучше.
Виниры представляют собой небольшие стеклокерамические пластинки, толщина которых колеблется от 0,3 до 0,5мм. Дантист фиксирует их на внешней стороне зуба при помощи биологически нейтрального цемента. Виниры можно сравнить с микроскопическими протезами, с использованием которых выполняется коррекция формы отдельно взятого зуба. Как сообзает https://oxford-med.com.ua/services/stomatology/viniry/, помимо эстетической, у виниров есть практическая функция – замедление процесса разрушения зуба. Перед началом малоинвазивной процедуры врач проводит осмотр ротовой полости пациента. Показаниями для использования виниров станут перечисленные ниже факторы:
Дантист рассматривает ситуацию в контексте, поэтому находит оптимальный современный способ восстановить здоровье зубов. В зависимости от сделанных выводов, медик подбирает тип виниров для установки и делает слепок зубов пациента. В большинстве случаев используется 2 типа виниров:
Прямые – для их изготовления не требуется делать слепок или делать предварительную подготовку зубной поверхности. Отпадает необходимость в проведении обезболивания.
Керамические – их тяжело отличить от настоящих зубов. Полупрозрачная поверхность практически незаметна. Керамика не подвержена образованию пятен. Материал отличается износостойкостью.
В пользу того или иного покрытия выбор делает дантист после всестороннего анализа состояния здоровья зубов пациента.
2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
• Косметологическая стоматология на страже здоровой улыбки
1 августа 2018
• 18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира
• Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы
• «В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»
• «Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»
• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
• Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров
• С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться
• Книжная толока: как это было
• Шелковичная: трудности перехода
• А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными
• Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье
— 2 августа 2018 —
Неординарное культурное событие состоялось в минувшие выходные на базе Центра культуры и окружающей среды. 28 и 29 июня здесь проходил фестиваль "Славянская книжная толока".
— 2 августа 2018 —
24 июля в Министерстве молодежи и спорта Украины состоялась встреча активистов отечественных молодежных организаций с представителями Совета Европы. От Донецкой области в ней участвовала координатор платформы инициатив "Теплица" Анна Авдиянц.
— 26 июля 2018 —
На базе Центра культуры и окружающей среды 28 и 29 июля состоится культурное мероприятие всеукраинского уровня - "Славянская книжная толока". Об ожидающих горожан сюрпризах журналисты "ТВ плюс" расспросили директора фестиваля Игоря Гармаша.
— 26 июля 2018 —
В течение нескольких лет телевизоры стандарта HD и UHD постепенно вытеснили традиционные «плоские» модели. Грамотная маркетинговая стратегия позволила производителям в сжатые сроки достучаться до кошельков потребителей.
Приветствую, гость! Вход
2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
• Косметологическая стоматология на страже здоровой улыбки
1 августа 2018
• 18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира
• Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы
• «В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»
• «Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»
• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
• Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров
• С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться
• Книжная толока: как это было
• Шелковичная: трудности перехода
• А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными
• Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Косметологическая стоматология на страже здоровой улыбки»
Желание человека хорошо выглядеть привело к созданию отдельного направления в стоматологии. Представители старшего поколения помнят те дни, когда для коррекции использовались брекеты.