Киевский рынок недвижимости: ситуация сегодня и прогнозы на будущее

|2 августа 2018
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Для многих современных украинцев наиболее болезненным вопросом остается покупка собственной жилой недвижимости. Сложная экономическая ситуация в стране, отсутствие стабильных высоких доходов – основные факторы, негативно отражающиеся на покупательской активности.
Наиболее дорогостоящими квадратные метры являются в столице. Какая сегодня ситуация складывается на рынке жилой недвижимости в Киеве? Что прогнозируют эксперты.
Особенности столичного рынка жилой недвижимости
Как и в других городах в страны, в Киеве рынок условно разделяется на две половины – первичное и вторичное жилье. Количество строящихся объектов является внушительным. Работы ведутся в разных районах столицы. Сдача активных проектов планируется не ранее 2019-2020 гг. Но из-за низкой покупательской активности эксперты сомневаются, хватит ли у всех застройщиков собственных средств на их завершение.
Чтобы привлечь инвестиции, строительные компании начинают старт продаж квартир на ранних этапах. Но покупатели из-за низкого уровня доверия к исполнителям, стараются максимально снизить риски, прибегая к покупке на поздних сроках.
Свои проблемы есть и у вторичного рынка – необоснованная стоимость квадратных метров и высокие шансы нарваться на мошенников. Alter Ego выступает гарантом в заключении подобных сделок. Поэтому все больше украинцев на этапе поиска и покупки квартиры прибегают к помощи специалистов. Относительно активности продаж, то здесь они также являются невысокими.
Аналитики считают, что для улучшения ситуации на киевском рынке недвижимости не хватает нескольких факторов:
Не стоит в будущие годы рассчитывать на снижение стоимости первичного жилья, напротив, цены на квадратные метры в новостройках будут расти. Это обуславливается подорожанием строительных материалов, энергетических ресурсов и рабочей силы. Ситуация на вторичном рынке будет зависеть от развития первичного. Если застройщики приостановят реализацию проектов, то объем продаж от собственников вырастет. Увеличится и стоимость предложений. Минимальное подорожание будет составлять 10-15%. Снизится стоимость только на квартиры в домах старых застроек – панельных, малосемейных и в «хрущевках».
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Комментарии к статье «Киевский рынок недвижимости: ситуация сегодня и прогнозы на будущее»
Для многих современных украинцев наиболее болезненным вопросом остается покупка собственной жилой недвижимости. Сложная экономическая ситуация в стране, отсутствие стабильных высоких доходов – основные факторы, негативно отражающиеся на покупательской активности.