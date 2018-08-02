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Киевский рынок недвижимости: ситуация сегодня и прогнозы на будущее

Татьяна Ковалева
2 августа 2018 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Для многих современных украинцев наиболее болезненным вопросом остается покупка собственной жилой недвижимости. Сложная экономическая ситуация в стране, отсутствие стабильных высоких доходов – основные факторы, негативно отражающиеся на покупательской активности.

Наиболее дорогостоящими квадратные метры являются в столице. Какая сегодня ситуация складывается на рынке жилой недвижимости в Киеве? Что прогнозируют эксперты. 

Особенности столичного рынка жилой недвижимости

Как и в других городах в страны, в Киеве рынок условно разделяется на две половины – первичное и вторичное жилье. Количество строящихся объектов является внушительным. Работы ведутся в разных районах столицы. Сдача активных проектов планируется не ранее 2019-2020 гг. Но из-за низкой покупательской активности эксперты сомневаются, хватит ли у всех застройщиков собственных средств на их завершение.

Чтобы привлечь инвестиции, строительные компании начинают старт продаж квартир на ранних этапах. Но покупатели из-за низкого уровня доверия к исполнителям, стараются максимально снизить риски, прибегая к покупке на поздних сроках.

Свои проблемы есть и у вторичного рынка – необоснованная стоимость квадратных метров и высокие шансы нарваться на мошенников. Alter Ego выступает гарантом в заключении подобных сделок. Поэтому все больше украинцев на этапе поиска и покупки квартиры прибегают к помощи специалистов. Относительно активности продаж, то здесь они также являются невысокими. 

Каковы прогнозы на будущее?

Аналитики считают, что для улучшения ситуации на киевском рынке недвижимости не хватает нескольких факторов:

  • внедрения выгодных программ ипотечного кредитования;
  • запуска государственных проектов, позволяющих молодым семьям приобретать жилье на доступных условиях;
  • ужесточения законодательных мер наказания для недобросовестных застройщиков.

Не стоит в будущие годы рассчитывать на снижение стоимости первичного жилья, напротив, цены на квадратные метры в новостройках будут расти. Это обуславливается подорожанием строительных материалов, энергетических ресурсов и рабочей силы. Ситуация на вторичном рынке будет зависеть от развития первичного. Если застройщики приостановят реализацию проектов, то объем продаж от собственников вырастет. Увеличится и стоимость предложений. Минимальное подорожание будет составлять 10-15%. Снизится стоимость только на квартиры в домах старых застроек – панельных, малосемейных и в «хрущевках».

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Комментарии к статье «Киевский рынок недвижимости: ситуация сегодня и прогнозы на будущее»

Для многих современных украинцев наиболее болезненным вопросом остается покупка собственной жилой недвижимости. Сложная экономическая ситуация в стране, отсутствие стабильных высоких доходов – основные факторы, негативно отражающиеся на покупательской активности.

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