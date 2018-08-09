Чем запомнился славянцам общегородской пикник

В минувшую субботу на летней площадке комплекса "Монополия Крона" прошло массовое развлекательное мероприятие, названное организаторами "Городской пикник". Еще несколько дней после события социальная сеть Фейсбук продолжала пополняться яркими фотографиями и восторженными отзывами славянцев о празднике.

Заинтригованная публика

Сходиться на городской пикник жители Славянска начали еще до начала мероприятия, то есть до 16:00, и нужно сказать, что поток посетителей не оскудевал до самого позднего вечера. Люди шли семьями и компаниями, парами и в одиночку, в нарядных вечерних туалетах и в повседневной одежде. На многих лицах читалась заинтригованность и ожидание чего-то необычного. Ожидание оказалось оправданным, ведь событие, проходившее на летней площадке "Монополии Крона" мало напоминало стандартный формат общегородских массовых гуляний. Скорее это походило на большую вечеринку, в которой поучаствовали за полдня несколько тысяч человек.

Почувствовать себя сопричастным празднику можно было уже на входе, где всех гостей осыпали блестками и желали им хорошего настроения. Далее людям предлагался режим свободного поиска интересных локаций. Больше всего раздолья было для детей младшего и среднего школьного возраста, - для них прямо посреди площадки наполнили надувной бассейн и раздали им водные пистолеты. Сражение получилось шумным, мокрым и веселым, и победила, в итоге, дружба. Для младших детей работала зона рисования мелом на специальных стендах. Более взрослая публика здесь же оставляла свои пожелания городу и благодарности организаторам события - команде коворкинг-пространства Top Place и платформы Zmisto.

Стоит добавить, что в проведении "Городского пикника" приняли участие несколько частных предприятий Славянска. Основную финансовую поддержку проекту оказало Агентство США по региональному развитию (USAID).

#Ешькайфуйтусуй

Под таким хештегом организаторы и гости комментировали развитие праздника в социальных сетях и такая формула достаточно полно отражала происходящее. С правой стороны площадки расположились предприятия ресторанного бизнеса, каждое из которых, помимо прямой продажи, проводило конкурсы и розыгрыши фирменных блюд. Большой наплыв зрителей обоего пола вызвали мастер-классы от лучших поваров Славянска.

Забавно было наблюдать как многоопытные повелительницы семейных очагов с сосредоточенным вниманием ловили советы улыбчивых профессионалов ресторанной кухни. Других гостей больше интересовала дегустация, тем более, что ассортимент яств был представлен широчайший. Расценки, разумеется, тоже были не общепитовские, но пикник, как ни крути, дело все равно затратное и очереди у прилавков не уменьшались. Для приема пищи в центре площадки установили большой тент с расставленными под ним столиками. Для обратных потребностей на территории работал благоустроенный туалет.

Завершая обзор работавших на празднике "активностей", назовем несколько фотозон, сектор видеоигр для детей и их родителей и кальянную зону - для любителей. Да не обидятся организаторы если мы что-то пропустили, - в общем калейдоскопе локаций это было немудрено.

Музыкальный финал

Самым крупным объектом летней площадки, на которой проходил "Городской пикник", была и остается сцена. На протяжении всего мероприятия с нее лилась музыка. И если первую половину праздника здесь творили диджеи, создавая общий фон для хаотично гуляющей аудитории, то к вечеру пустовавшее до этого пространство перед сценой плотно заполнилось народом. С наступлением сумерек включились софиты и к славянцам вышли приглашенные из Киева гости - группа "The Cancel Band". Не пытаясь описать ее выступление скупыми словами, скажем так - это было хорошее завершение хорошего дня.

И, о наблюдениях. Прошедшее 4 августа событие еще раз показало, что общегородской праздник в Славянске вполне может проходить без стереотипных артибутов: шатающихся "персонажей", гор мусора и перекатывающейся под ногами тары. Пока что такой формат мероприятий лишь начинает, благодаря инициативным людям, приживаться в нашем городе. Но можно говорить о том, что у такой формы активного отдыха в городе уже есть свой круг приверженцев. Надеемся, что с каждым новым событием он будет становиться все шире.

Пообщавшись с организаторами "Городского пикника", журналисты "ТВ плюс" узнали, что в этом году славянцев ждет, как минимум два мероприятия от команды Top Place: традиционный фестиваль "День Народження Країни" (ДНК), который пройдет в этом году не в парке, а здесь же, на площадке "Монополии Крона". И еще одно уже знакомое горожанам событие - "Фестиваль одной улицы". Место его проведения неизменно - улица Шевченко. Готовимся к новым праздникам, и учимся культурно отдыхать.