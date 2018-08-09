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Следы раскопок

На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»

Павел Коротенко
9 августа 2018 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В этом году общегородской парад вышиванок пройдет в формате празднования Дня независимости Украины уже в третий раз.

Отдел культуры исполкома Славянского горсовета объявляет о формировании списка участников праздничного шествия, которое состоится в городе 24 августа. К участию в мероприятии приглашаются учебные заведения, предприятия и организации Славянска.

Парад вышиванок становится одним из обязательных элементов празднования Дня независимости в Славянске. С каждым годом в этом событии принимают участие все больше организаций, учреждений и предприятий. Предлагаем потенциальным участникам ознакомиться с условиями, на которых можно присоединиться к этому событию. 

Общие критерии "допуска" таковы: группа должна состоять не менее, чем из 30 человек, одетых в украинскую национальную одежду. Также приветствуется использование других предметов и направлений украинской культуры: народных песен, хореографических постановок, продуктов национальной кухни, образных поэтических символов - калина, подсолнух, барвинок и т.д. Каждой команде предлагается подготовить какой-нибудь индивидуальный номер художественной самодеятельности (по желанию - флешмоб), продолжительностью 3-4 минуты. Обязательное условие - составить короткую текстовую "визитку" команды и оригинальный символ, по которому ее будут отличать от других участников.

Обращаем внимание желающих присоединиться к праздничной демонстрации, что заявки на участие в ней подаются в Центре культуры и окружающей среды, по адресу: ул. Вокзальная, 77. Тел.:  (050) 470-88-19, (050) 060-48-98, (050) 472-14-27. Электронная почта: slavtskd @gmail.com. Заявки составляются в произвольной форме, однако в них должны быть указаны следующие сведения: полное название организации, количество участников, символ команды, жанр выступления (песня, танец, стих), список использованного музыкального материала и презентационный текст. Срок подачи заявок ограничен 15 августа, поэтому тем, кто собирается поучаствавать в "Вышиванковой ходе", но пока еще на нее не заявился, стоит поторопиться.

Как указано в Положении о проведении шествия, это мероприятие проводится с целью воспитания уважительного отношения к историко-культурному наследию Украины, народным традициям, национальным символам, а также для раскрытия новых творческих талантов.

Если говорить о полной программе празднования Дня независимости в Славянске, то, в рабочей версии, она выглядит следующим образом. С 17:00 до 18:00 на Соборной площади пройдет парад вышиванок, следующий час заполнит концерт творческих коллективов города. Начиная с 19:00 на сцену поднимутся приглашенные звезды эстрады. На сегодня уже известно о приезде в Славянск народной артистки Украины Нины Матвиенко. В 21:00 всех гостей праздника будет ждать лазерное шоу, после чего, до 23:00 запланирована молодежная дискотека.

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Комментарии к статье «На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»»

Отдел культуры исполкома Славянского горсовета объявляет о формировании списка участников праздничного шествия, которое состоится в городе 24 августа. К участию в мероприятии приглашаются учебные заведения, предприятия и организации Славянска.

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