Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики

|15 августа 2018
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На пресс-конференции 15 августа городской голова Вадим Лях рассказал о результатах поездки в Польшу, где делегация Славянска приняла участие в фестивале керамики в городе Опочно.
Кроме мэра и секретаря горсовета Жана Кима, в состав делегации вошли представительницы общественной организации «Развитие инициатив» Елена Саржевская и Виктория Бахова. Как известно, данная организация занимается созданием музея керамики в старинном здании «Дзевульский и Лянге». Пока что в связи с ограниченностью финансовых возможностей «Развития инициатив» особых подвижек в реализации проекта нет, однако визит в Польшу обозначил реальную перспективу того, что музей в Славянске все-таки появится.
С этой целью делегация приняла решение о совместном с представителями Опочно участии в международном конкурсе на получение гранта в сумме 700 тысяч евро для создания в двух городах музеев керамики. Грантодателем выступает Норвегия. По замыслу ее властей, в Опочно должен появиться самый большой в Европе музей керамической плитки.
При этом инициатива исходила именно от польской стороны, которой для участия в проекте был необходим партнер. Славянск, ввиду общей с Опочно историей керамического производства, подошел для этой цели как нельзя лучше.
Шансы на победу в конкурсе Вадим Лях оценил как достаточно высокие.
Кроме того, в ходе визита славянская делегация договорилась с представителями Опочно о долгосрочном сотрудничестве, которое бы происходило не только между властями, но и на уровне общественных организаций.
Кроме совместного участия в конкурсе на создание музеев, поддержание контактов предполагает культурный обмен – визиты творческих коллективов, спортивных команд, а также оздоровление детей. Предполагается, что взаимодействие сторон будет происходить независимо от того, кто возглавляет город в тот или иной исторический момент. По результатам переговоров был подписан соответствующий договор о намерениях.
Кроме Опочно, славянская делегация посетила Гданьск. Вадим Лях сообщил, что с мэром этого города также удалось достичь договоренностей по ряду вопросов, и первым шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству станет визит представителей в Украину польской стороны. Цель визита заключается в изучении ситуации и поиске точек соприкосновения для будущей совместной работы.
В свою очередь, Вадим Лях намерен воспользоваться предложением польских коллег, которые выразили готовность поделиться со Славянском опытом развития инфраструктуры. С этой целью мэр намерен отправить на стажировку в Польшу молодого специалиста. Его обучение может длиться от нескольких месяцев до года. Кто станет этим счастливчиком, пока неизвестно, поскольку градоначальник с кандидатурой еще не определился.
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Комментарии к статье «Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики»
На пресс-конференции 15 августа городской голова Вадим Лях рассказал о результатах поездки в Польшу, где делегация Славянска приняла участие в фестивале керамики в городе Опочно.