Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ

Славянский художник Сергей Сметанкин принял финансовое участие в приобретении специализированного автомобиля для бойцов ВСУ, которые ведут боевые действия на Востоке страны. Машина будет использоваться для гуманитарных миссий – доставки раненых до подразделений санавиации и транспортировки грузов.

Как правило, таким автомобилям принято давать собственные имена. Мерседес, который Сергей вместе с известными артистами и звездами шоу-бизнеса приобрел в Голландии, получил имя «Stepanych» («Степаныч»). На первый взгляд такое название может показаться странным, но, если узнать его происхождение, все становится на свои места.

Сергей Сметанкин помогает украинским военным с самого начала боевых действий. При этом он, в отличие от многих так называемых «патриотов», не афиширует свою деятельность, предпочитая пустым лозунгам реальные дела.

Вдохновил Сергея пример его хорошего друга, известного волонтера Юрия Тыры – путешественника, автора книги «Дороги к счастью». Этот человек, будучи коммерческим директором крупного турагентства, весьма состоятелен и за свою жизнь успел побывать почти в ста странах. Однако события 2014 года заставили его полностью переосмыслить жизненные ценности, и после этого он направил всю свою энергию на помощь фронту. Вместе с друзьями он купил и передал украинским военных почти 250 машин, которые помогли спасти множество жизней украинских солдат. Кроме того, он много раз организовывал поездки на передовую украинских артистов, которые своими выступлениями поднимали боевой дух наших защитников.

Последняя партия из двух мерседесов – «Лилии» и «Степаныча» - была приобретена благодаря группе «ТіК», «Кварталу 95», Ирине Билык, Арсену Мирзояну и Антонине Матвиенко, Злате Огневич, Гарику Бирче, команде «ВИП Тернополь», Сергею Стусу и Петру Бамперу, Игорю Ласточке, Дмитрию Ворошкову, Александру Андросову, а также Сергею Сметанкину. Некоторые из них предпочли остаться в тени, но от этого их вклад в общее дело нисколько не приуменьшился. Первая машина названа в честь супруги Юрия Тыры, вторая – в честь его самого, по его позывному. Сам Юрий говорит, что такими поступками украинцы показывают, что не могут оставаться в стороне, когда в их помощи нуждается вся страна.

Перед отправкой на фронт «Степаныч» был должным образом технически подготовлен и уже неделю выполняет боевые задачи в зоне эвакуации на линии разграничения. Сергей Сметанкин надеется, что машина поможет спасти не одну жизнь защитника Украины.