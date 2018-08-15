Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ

|15 августа 2018
|Просмотров: 73
|
Славянский художник Сергей Сметанкин принял финансовое участие в приобретении специализированного автомобиля для бойцов ВСУ, которые ведут боевые действия на Востоке страны. Машина будет использоваться для гуманитарных миссий – доставки раненых до подразделений санавиации и транспортировки грузов.
Как правило, таким автомобилям принято давать собственные имена. Мерседес, который Сергей вместе с известными артистами и звездами шоу-бизнеса приобрел в Голландии, получил имя «Stepanych» («Степаныч»). На первый взгляд такое название может показаться странным, но, если узнать его происхождение, все становится на свои места.
Сергей Сметанкин помогает украинским военным с самого начала боевых действий. При этом он, в отличие от многих так называемых «патриотов», не афиширует свою деятельность, предпочитая пустым лозунгам реальные дела.
Вдохновил Сергея пример его хорошего друга, известного волонтера Юрия Тыры – путешественника, автора книги «Дороги к счастью». Этот человек, будучи коммерческим директором крупного турагентства, весьма состоятелен и за свою жизнь успел побывать почти в ста странах. Однако события 2014 года заставили его полностью переосмыслить жизненные ценности, и после этого он направил всю свою энергию на помощь фронту. Вместе с друзьями он купил и передал украинским военных почти 250 машин, которые помогли спасти множество жизней украинских солдат. Кроме того, он много раз организовывал поездки на передовую украинских артистов, которые своими выступлениями поднимали боевой дух наших защитников.
Последняя партия из двух мерседесов – «Лилии» и «Степаныча» - была приобретена благодаря группе «ТіК», «Кварталу 95», Ирине Билык, Арсену Мирзояну и Антонине Матвиенко, Злате Огневич, Гарику Бирче, команде «ВИП Тернополь», Сергею Стусу и Петру Бамперу, Игорю Ласточке, Дмитрию Ворошкову, Александру Андросову, а также Сергею Сметанкину. Некоторые из них предпочли остаться в тени, но от этого их вклад в общее дело нисколько не приуменьшился. Первая машина названа в честь супруги Юрия Тыры, вторая – в честь его самого, по его позывному. Сам Юрий говорит, что такими поступками украинцы показывают, что не могут оставаться в стороне, когда в их помощи нуждается вся страна.
Перед отправкой на фронт «Степаныч» был должным образом технически подготовлен и уже неделю выполняет боевые задачи в зоне эвакуации на линии разграничения. Сергей Сметанкин надеется, что машина поможет спасти не одну жизнь защитника Украины.
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
• Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ
• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
— 15 августа 2018 —
После достаточно долгого подготовительного периода на месте, где в 2014 году располагался блокпост №1 (Рыбхоз), начались строительные работы по созданию мемориального комплекса "Сквер памяти".
— 15 августа 2018 —
На пресс-конференции 15 августа городской голова Вадим Лях рассказал о результатах поездки в Польшу, где делегация Славянска приняла участие в фестивале керамики в городе Опочно.
— 10 августа 2018 —
Через творчество к познанию себя и других.
— 9 августа 2018 —
Отдел культуры исполкома Славянского горсовета объявляет о формировании списка участников праздничного шествия, которое состоится в городе 24 августа. К участию в мероприятии приглашаются учебные заведения, предприятия и организации Славянска.
Приветствую, гость! Вход
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
• Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ
• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ»
Славянский художник Сергей Сметанкин принял финансовое участие в приобретении специализированного автомобиля для бойцов ВСУ, которые ведут боевые действия на Востоке страны. Машина будет использоваться для гуманитарных миссий – доставки раненых до подразделений санавиации и транспортировки грузов.