В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»

Особенностью археологической экспозиции этого года является то, что она посвящена не только Дню археолога, но и памяти старшего научного сотрудника Славянского краеведческого музея Анатолия Шамрая, ушедшего из жизни полгода назад.

По словам работников музея, около 80% всех собранных экспонатов выставки так или иначе связаны с именем Анатолия Шамрая, который на протяжении долгих лет занимался археологическими исследованиями. В память о коллеге трудовой коллектив учреждения создал в рамках экспозиции отдельный стенд, содержащий личные вещи историка: его фотоаппарат, измерительные инструменты, карты и дневники.

Последние документы представляют собой особую ценность ибо не только содержат массу подробностей о месте обнаружения того или иного предмета, но и его первичные описания и зарисовки. Кроме того сюда же занесены и все сведения о ходе археологической экспедиции: погода, настроение участников раскопок, происходящие в лагере события и т. д.

Одним словом, дневник археолога является, по сути, своего рода вахтенным журналом, отражающим множество мелких, но важных для исследователей подробностей.

Если говорить об открывшейся в музее выставке в целом, то, помимо профильной литературы, здесь представлены экспонаты, отражающие разные исторические периоды Славянщины: орудия каменного, бронзового и железного веков, периода скифской культуры, раннего и позднего казачества. Среди экспонируемых предметов есть всевозможные образцы оружия и конской упряжи, предметы личного пользования и декоративного искусства, разнообразная керамическая посуда, топоры, косы, серпы, зернотерки и другие инструменты земледелия и различных видов производства.

Часть представленных публике предметов передана или продана музею жителями Славянского и Лиманского районов. Но большинство экспонатов найдены работниками учреждения в ходе масштабных или индивидуальных научных изысканий.

Интерес посетителей должно вызвать и то, что большинство экспонатов можно не только рассмотреть, но и подержать в руках, ощутив таким образом связь с давними предками. Еще больше воссоздать атмосферу старины поможет рассказ экскурсовода – сотрудника музея. Обращаем внимание славянцев и гостей нашего города, что посвященная Дню археолога выставка будет работать на протяжении месяца, то есть примерно до середины сентября. Интересующимся историей родного края горожанам рекомендуется не упустить такую возможность пополнить свои знания новыми фактами и просто получить удовольствие от погружения в глубину веков.