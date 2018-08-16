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Фотофакт

«Уставшие» полисмены

В Донецкой области временно запрещена ловля раков

Антон Скворцов
16 августа 2018 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начиная с 20 августа, в Донецкой области вступает в силу запрет на вылов раков. Эта мера обусловлена тем, что в это время у данного вида беспозвоночных начинается линька – раки сбрасывают старый хитиновый покров и обрастают новым. 

В период линьки раки весьма уязвимы, поскольку выбираются из нор и укрытий на открытое дно. И хотя процесс этот довольно кратковременный, во время него раки зачастую становятся легкой добычей для человека и хищных рыб. 

Сбросив старый хитиновый покров, рак некоторое время прячется в норе, пока новый панцирь как следует не затвердеет. В это время раки малоподвижны и также могут легко стать жертвой хищников и браконьеров. 

С целью сохранения популяции данного вида беспозвоночных их вылов в период линьки строго запрещен. Данная норма регламентируется п. 4.5 «Правил любительского и спортивного рыболовства» и п. 2 приказа Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Донецкой области №44 от 15 марта 2018 г. 

Запрет действует до 30 сентября. В остальное время вылов раков запрещается в темное время суток, то есть спустя час после заката и за час до восхода солнца, с применением подсветки. 

Донецкий рыбоохранный патруль предупреждает: нарушителей запрета ожидают серьезные финансовые взыскания.

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Комментарии к статье «В Донецкой области временно запрещена ловля раков»

Начиная с 20 августа, в Донецкой области вступает в силу запрет на вылов раков. Эта мера обусловлена тем, что в это время у данного вида беспозвоночных начинается линька – раки сбрасывают старый хитиновый покров и обрастают новым. 

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