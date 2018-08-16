|16 августа 2018
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Начиная с 20 августа, в Донецкой области вступает в силу запрет на вылов раков. Эта мера обусловлена тем, что в это время у данного вида беспозвоночных начинается линька – раки сбрасывают старый хитиновый покров и обрастают новым.
В период линьки раки весьма уязвимы, поскольку выбираются из нор и укрытий на открытое дно. И хотя процесс этот довольно кратковременный, во время него раки зачастую становятся легкой добычей для человека и хищных рыб.
Сбросив старый хитиновый покров, рак некоторое время прячется в норе, пока новый панцирь как следует не затвердеет. В это время раки малоподвижны и также могут легко стать жертвой хищников и браконьеров.
С целью сохранения популяции данного вида беспозвоночных их вылов в период линьки строго запрещен. Данная норма регламентируется п. 4.5 «Правил любительского и спортивного рыболовства» и п. 2 приказа Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Донецкой области №44 от 15 марта 2018 г.
Запрет действует до 30 сентября. В остальное время вылов раков запрещается в темное время суток, то есть спустя час после заката и за час до восхода солнца, с применением подсветки.
Донецкий рыбоохранный патруль предупреждает: нарушителей запрета ожидают серьезные финансовые взыскания.
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• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
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• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
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Комментарии к статье «В Донецкой области временно запрещена ловля раков»
Начиная с 20 августа, в Донецкой области вступает в силу запрет на вылов раков. Эта мера обусловлена тем, что в это время у данного вида беспозвоночных начинается линька – раки сбрасывают старый хитиновый покров и обрастают новым.