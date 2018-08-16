Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»

|16 августа 2018
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Учитывая то, что большинство читателей "ТВ плюс" живет в Славянске, тему археологии мы обычно старались раскрывать в рамках местного исторического контекста. Сегодня, благодаря счастливому стечению обстоятельств, у нас есть возможность рассказать о таком направлении научной деятельности, как подводная археология.
С научным сотрудником Национального заповедника "Хортица" Виктором Кривоносовым журналисты "ТВ плюс" познакомились две недели назад на "Славянской книжной толоке", в которой он принимал участие в качестве соорганизатора. О себе запорожец рассказал, что археологией он начал заниматься еще в школьном кружке. Начиная с 5-го класса все летние каникулы проводил в экспедициях на острове Хортица, а по окончании школы поступил на исторический факультет Запорожского национального университета. Закончив первый курс, Виктор перевелся на заочную форму обучения и пошел работать по выбранной специальности. С 2007 года он работает в Национальном заповеднике «Хортица», в данный момент - научным сотрудником отдела охраны памятников истории, археологии и природы.
За прошедшее десятилетие наш рассказчик побывал во многих археологических экспедициях по всей Запорожской области, но предпочтение всегда отдавал исследованию подводных объектов. Сначала участвовал в работах как техник-лаборант, позже - как дайвер. Освоить нужные навыки помогло то, что в Запорожье еще с 1960-х годов работает школа подводной археологии и подготовка квалифицированных специалистов в ней налажена основательно.
В прошлом году на Хортице побывал профессор Коннектикутского университета Крум Бачваров, изучающий объекты подводного наследия всего мира. Осмотрев запорожское собрание кораблей, он заявил, что данная коллекция может войти в десятку лучших в этой сфере. По убеждению Виктора Кривоносова, такая оценка - не преувеличение, а констатация реального факта.
Значительная часть археологических находок, сделанных на острове Хортица, датируются серединой XVIII века, то есть периодом русско-турецкой войны. В то время на острове Малая Хортица (Байда) стояла судостроительная верфь, что позволяет сегодняшним археологам изучать особенности кораблестроения того времени. Достаточно сказать, что здесь расположена самая известная в Украине коллекция якорей. Также собрано много образцов оружия и бытовых предметов: пушки, мушкеты, пистоли, сабли, одежда, личные вещи и т. д. Что касается суден, то сейчас на поверхность подняты три единицы: казацкая лодка, дубль-шлюпка и бригантина русского манира. Также есть привезенное с Десны грузовое судно конца XIX века – «байдак». Заветной мечтой исследователей остается обнаружение и подъем на поверхность легендарной казацкой "чайки", но ориентированная на это археологическая экспедиция в Украине пока не проводилась.
Как и другие отечественные музеи, Национальный заповедник «Хортица» ощущает дефицит государственной поддержки. Большинство масштабных проектов по подъему и консервации объектов исследования финансируются за средства благотворителей, - таковые, к счастью, в Украине не перевелись. Как и в Славянском краеведческом музее, на острове не хватает экспозиционных помещений. Например, поднятые на поверхность суда находятся во "временном месте хранения", а проще говоря в ангаре-мастерской. Сотрудники комплекса долго спорили - можно ли пускать туда посетителей, но потом сошлись во мнении, что если ждать бюджетного строительства, то уникальные объекты еще не скоро станут достоянием аудитории. Решение оказалось правильным - за 2017 год экспозицию посетили более 8 тысяч человек - соотечественников и гостей из-за рубежа. Системных изменений в государственной политике пока, увы, не просматривается, с сожалением говорит Виктор Кривоносов, так что "продвигать историю" приходится волонтерам.
Большой вред, по его словам, наносят науке "черные археологи". Сейчас, когда снаряжение для дайвинга стало доступным, вандализм широко распространился и в сфере подводной археологии, а музейные артефакты тут и там появляются на платформах интернет-магазинов. Бороться с этим явлением очень сложно, так что работать приходится на опережение. А искать еще есть что.
По убеждению нашего рассказчика, и в Днепре, и в других водных объектах Украины хранится еще огромное количество ценнейших для науки предметов, являющихся единственными источниками достоверной исторической информации. Будучи пылким энтузиастом своего дела, Виктор надеется, что будущие исследования помогут открыть новые, пока неизвестные страницы нашей истории.
"Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов", уверен историк.
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• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
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• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
• Добросердечная пенсионерка лишилась 20 тысяч гривен
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Учитывая то, что большинство читателей "ТВ плюс" живет в Славянске, тему археологии мы обычно старались раскрывать в рамках местного исторического контекста. Сегодня, благодаря счастливому стечению обстоятельств, у нас есть возможность рассказать о таком направлении научной деятельности, как подводная археология.