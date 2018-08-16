Цены на швейные машинки в Украине

Сегодня швейные машинки представлены в огромном ассортименте. Уникальные модели швейного оборудования выпускаются известными брендовыми производителями: Brother, Pfaff, Juki, Jaguar и многими другими. Модели различаются по классу функциональности, типу управления, комплектации и стоимости.

Стоимость швейных машин: цены на швейные машинки зависят от вида и функциональности оборудования. Современный рынок предлагает ознакомиться с тремя типами моделей: компьютеризированные, электронные, электромеханические. Рассмотрим подробнее преимущества каждого вида и ценовой критерий:

компьютеризированные . Такие швейные машинки считаются самыми современными, они способны решить массу задач на производстве или в домашних условиях. Комплектуются дисплеем, микропроцессором, имеют различный функционал, за который отвечают специальное ПО. Здесь опытные и неопытные швеи могут выполнять самые замысловатые строчки, вышивки или придумывать свои уникальные узоры и сохранять в память машинки. Стоимость инновационного швейного оборудования может варьироваться в пределах от 8000 до 15000 гривен;

. Такие швейные машинки считаются самыми современными, они способны решить массу задач на производстве или в домашних условиях. Комплектуются дисплеем, микропроцессором, имеют различный функционал, за который отвечают специальное ПО. Здесь опытные и неопытные швеи могут выполнять самые замысловатые строчки, вышивки или придумывать свои уникальные узоры и сохранять в память машинки. Стоимость инновационного швейного оборудования может варьироваться в пределах от 8000 до 15000 гривен; электронные . Отличаются от предыдущего типа тем, что в них нельзя сохранять собственные узоры и обновлять прошивку оборудования. Машинки имеют дисплей, на них можно выполнять большое количество красивых строчек и работать с любыми полотнами. Стоимость электронных моделей немного ниже и может варьироваться в пределах от 4000 до 12000 гривен;

. Отличаются от предыдущего типа тем, что в них нельзя сохранять собственные узоры и обновлять прошивку оборудования. Машинки имеют дисплей, на них можно выполнять большое количество красивых строчек и работать с любыми полотнами. Стоимость электронных моделей немного ниже и может варьироваться в пределах от 4000 до 12000 гривен; электромеханические. Сегодня такие модели являются самыми популярными, востребованными и доступными. Несмотря на простоту конструкции, оборудование качественно выполняет множество поставленных задач и является отличным помощником для рукодельниц. Если машинка потребует ремонта, то он точно не ударит по карману. Стоимость таких моделей от 1200 до 5000 гривен.

Покупая швейное оборудование, учитывайте частоту использования, для каких конкретных задач оно необходимо, сложность выполняемых работ. Если вы любите шить одежду для своей семьи, игрушки, аксессуары для создания домашнего уюта, то здесь отличным вариантом станет электромеханическая модель. Если вы настоящий профессионал и шитье является вашим основным заработком, то следует выбирать из первых или вторых типов моделей.

При выборе обращайте внимание на производителя: проверенные годами брендовые компании предлагают качественные и высокопроизводительные швейные машинки, за которые не жалко выложить определенную сумму денег.