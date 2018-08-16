История выпечки: от Древнего Египта до наших дней

Выпечка придумана не сегодня и даже не вчера - сладостями с фруктами баловали себя еще древние египтяне. За много веков в ее истории было немало интересных событий и фактов.

Взять к примеру, ромовую бабу, столь любимую современными сладкоежками. Греческий историк Аристофан оставил записи, в которых упоминал сладкую выпечку. Ее обязательно надо было есть теплой, предварительно обмакнув в вино, то есть приблизительно по такому же принципу, что и ромовую бабу.

В Риме было около трехсот кондитеров, которые выпекали для жителей Вечного города пироги, торты и крендели.Именно из Римской империи кондитерское искусство перекочевало в Западную Европу, где стало частью христианской традиции. Так, первое упоминание о германском рождественском кексе относится уже к 14 веку, а знаменитый дрезденский кекс испекли приблизительно в 1528 году.

Не отставали и итальянцы: их Panettone был испечен в миланской пекарне в конце 15 века. А знаменитая жительница Аугсбурга Филлипина Вельзер, которая написала одну из первых поваренных книг, упомиает в ней не только о грушевом пироге, но и о печенье с розовой водой - и это 17 век.

Но расцвет кулинарии начался позже, в 18 веке, и был связан с тем, что люди смогли делать совершенно белую муку и убирать оттуда отруби. И с этого момента кондитеры стали печь торты, которые начиняли и вареньем, и марципаном, и разнообразными кремами. Именно в 18 веке впервые были сделаны безе, а мир познал прелесть песочного теста.Тогда же берлинский пекарь, который снабжал провизией армию, придумал знаменитые ныне берлинеры - круглые пончики, напоминавшие по форме пушечные ядра.

Особый подарок сделал сладкоежкам и следующий, 19 век. Тогда стали печь пирожные с наполнителями и научились украшать торты, что стало возможным благодаря общедоступности сахара. Теперь можно было есть сладости не только по праздникам, но и просто к чаю. Впрочем, современным любителям выпечки повезло еще больше - они могут зайти на https://picante.kiev.ua/ и заказать себе особенный пирог.

Знаменитый торт "Захер" был впервые выпечен в Вене в 1832 году и навсегда прославил своего создателя. Зато, к сожалению, мало кто помнит фамилию Йозефа Пате - а ведь именно этот будапештский кондитер подарил миру столь любимые сегодня бисквиты, в легком тесте которых не было невкусного жира.

Конечно, нельзя не упомянуть и знаменитый "Наполеон", испеченный в 1812 года - тогда московские кондитеры удивили гостей праздника в честь победы над французами особенным, невиданным дотоле десертом.