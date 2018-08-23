Доска бесплатных объявлений помогает обычному человеку решить массу проблем: продать вещи, которые залежались в шкафу или найти работу, такую как торговый представитель и многое другое. Ранее приходилось покупать газету, чтобы ознакомиться с интересующими объявлениями или посещать офис для подачи индивидуального предложения.

Виртуальный сервис бесплатных объявлений OLX в Украине предлагает каждому желающему воспользоваться базовыми функциями компании. Если вам хочется быть первым в строке предложений, то воспользуйтесь платными услугами. Таким образом, вашу информацию увидят все посетители, что повышает шансы получить денежные средства за продажу товара или найти работу в кратчайшие сроки, создать предложение работы в конкретной области.

Как создать объявление на бесплатном сервисе OLX?

Подача информации представляет собой простой процесс. Перед оформлением следует ознакомиться с правилами системы и условиями сотрудничества. Создаем предложение по следующему принципу:

выберете соответствующий раздел – мебель, обувь, товары для дома, автомобили, вакансии и многое другое;

по желанию загрузите фотографию, лучше высокого качества;

кратко опишите услугу, с указанием особенностей, характеристик и прочих необходимых факторов;

укажите стоимость;

добавьте контактные данные;

опубликуйте информацию.

Через некоторое время ваше объявление добавится в список предложений. Если ваши услуги неактуальны, товар продан, нашли исполнителя или работодателя, то удалите объявление, чтобы лишний раз вас не беспокоили. Если вам хочется предложить услуги или товар бесплатно, то опубликуйте объявление в рубрике «Отдам даром».

Какими преимуществами обладает бесплатный сервис OLX?

Доска бесплатных объявлений создана для удобства использования клиентами. Здесь есть поисковая строка, система фильтров, множество категорий, чтобы посетитель мог быстро сориентироваться. Также каждый клиент может создать удобный «Личный кабинет», где можно управлять личными данными, предложениями, настройками.

Дополнительным бонусом для клиентов считается доступное мобильное предложение, которое упростит работу в любом месте в любое время. Сайт частных объявлений OLX является онлайн-сервисом №1 в Украине. Здесь каждый клиент может найти все, что искал. Сайт пользуется большим спросом, его ежедневно посещает огромное количество жителей Украины.