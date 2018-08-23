|23 августа 2018
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Сегодня сервисы бесплатных объявлений пользуются огромной популярностью.
Доска бесплатных объявлений помогает обычному человеку решить массу проблем: продать вещи, которые залежались в шкафу или найти работу, такую как торговый представитель и многое другое. Ранее приходилось покупать газету, чтобы ознакомиться с интересующими объявлениями или посещать офис для подачи индивидуального предложения.
Виртуальный сервис бесплатных объявлений OLX в Украине предлагает каждому желающему воспользоваться базовыми функциями компании. Если вам хочется быть первым в строке предложений, то воспользуйтесь платными услугами. Таким образом, вашу информацию увидят все посетители, что повышает шансы получить денежные средства за продажу товара или найти работу в кратчайшие сроки, создать предложение работы в конкретной области.
Подача информации представляет собой простой процесс. Перед оформлением следует ознакомиться с правилами системы и условиями сотрудничества. Создаем предложение по следующему принципу:
Через некоторое время ваше объявление добавится в список предложений. Если ваши услуги неактуальны, товар продан, нашли исполнителя или работодателя, то удалите объявление, чтобы лишний раз вас не беспокоили. Если вам хочется предложить услуги или товар бесплатно, то опубликуйте объявление в рубрике «Отдам даром».
Доска бесплатных объявлений создана для удобства использования клиентами. Здесь есть поисковая строка, система фильтров, множество категорий, чтобы посетитель мог быстро сориентироваться. Также каждый клиент может создать удобный «Личный кабинет», где можно управлять личными данными, предложениями, настройками.
Дополнительным бонусом для клиентов считается доступное мобильное предложение, которое упростит работу в любом месте в любое время. Сайт частных объявлений OLX является онлайн-сервисом №1 в Украине. Здесь каждый клиент может найти все, что искал. Сайт пользуется большим спросом, его ежедневно посещает огромное количество жителей Украины.
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• Виртуальный сервис бесплатных объявлений
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
— 23 августа 2018 —
Донецкая область занимает 6-е место по реализации программы «Врач для всей семьи». Она предусматривает подписание деклараций с педиатрами и семейными врачами. Об этом во время своего визита в Краматорск сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 13 августа она посетила онкодиспансер и провела совместную пресс-конференцию с председателем ДонОВГА Александром Куцем.
— 23 августа 2018 —
На пленарном заседании юбилейной, 50-й, сессии Славянского горсовета 20 августа депутатский корпус не поддержал присвоение пастору Церкви «Добрая весть» Петру Дуднику звания почетного гражданина города.
— 23 августа 2018 —
По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 10600 учеников. Это на 250 человек больше, чем в 2017 году. Среди общего количества школьников - 1209 первоклассников. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.
— 23 августа 2018 —
Для учащихся ООШ №13 первый звонок вновь прозвенит не в стенах родной школы. На данный момент там активно продолжаются ремонтные работы, которые начались еще весной 2017 года. Для 600 школьников это будет уже второй учебный год, проведенный «в гостях». Ребята, как и прежде, будут заниматься во вторую смену в ООШ №17.
Приветствую, гость! Вход
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• Виртуальный сервис бесплатных объявлений
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
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Сегодня сервисы бесплатных объявлений пользуются огромной популярностью.