Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал

|23 августа 2018
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Несколько дней назад в Славянске прошло до сих пор обсуждаемое событие – в городе побывала команда топ-менеджеров из Львова, возглавляемая городским головой Андреем Садовым. Визит позиционировался как часть проекта «Urban-Talk», направленного на обмен опытом в сфере развития украинских городов. Но представители местной власти, очевидно, все же усмотрели в этом политическую составляющую и встречу с делегацией проигнорировали.
По информации организаторов, за неделю до приезда львовского мэра в Славянске побывал его заместитель, который встретился с городским головой Вадимом Ляхом и обсудил участие представителей городского руководства в форуме. Мэр Славянска такой формат подтвердил, однако предложил провести мероприятие в центральной библиотеке или в большом зале горисполкома. С таким предложением не согласились организаторы «Urban-Talk», уже заключившие договор на использование площадок комплекса «Монополия Крона».
Позже, в телефонном режиме, представители исполкома несколько раз подтверждали готовность участвовать в форуме, хотя бы на уровне заместителей мэра. Однако в итоге пообщаться со львовской командой управленцев оказалось некому, и аудиторией гостей стали предприниматели, деятели культуры, активисты различных общественных движений и простые горожане, интересующиеся судьбой Славянска и возможностями его развития.
Основную часть программы предваряла непродолжительная пресс-конференция, на которой Андрей Садовой ответил на вопросы журналистов. Не смотря на попытки отдельных работников СМИ перевести разговор в политическую плоскость, львовский градоначальник старался избегать этой темы, подчеркивая, что в Славянск и Краматорск он приехал исключительно как городской голова и только для обмена управленческим опытом.
В ходе конференции журналисты, конечно, поинтересовались как решается во Львове проблема бытовых отходов, с которой туристическая столица Украины «прогремела» недавно на всю страну. По словам Садового, сейчас город подписал договор с ЕИБ на получение 35 млн грн, за счет чего будет построен мусороперерабатывающий завод, рассчитанный на обслуживание всего региона. Резонанс «мусорной» теме, по его словам, искусственно раздули его оппоненты. В определенной мере это подтверждается перфомансом, который устроили возле «Монополии Крона» несколько молодых парней с мусорными пакетами, на которых было написано «Львівське сміття». Представившись коренными местными жителями, молодые люди заявили, что располагают информацией о том, что ТБО из Львова собираются завозить в Славянск. Абсурдность такого предположения очевидна, ведь уже больше года мусор в Славянске не складируется, а вывозится в Краматорск. Но, как говорится, в политической борьбе все средства хороши.
В поездке на Донбасс Андрея Садового сопровождала группа львовских чиновников: директор коммунального учреждения "Институт города" Александр Кобзарев, главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский, заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко и руководитель коммунального предприятия "Львовское конференц-бюро" Лина Остапчук. Каждый из приехавших гостей рассказывал о своем направлении работы по реализации общей стратегии развития. Предисловием к теме стал тезис о том, что этот документ должен разрабатываться людьми, которые будут его воплощать в жизнь, а не сторонними подрядчиками, банально отрабатывающими полученный заказ и слабо представляющими пути реализации стратегического плана. Отметим, что в Славянске был осуществлен именно такой вариант - после анонса, что стратегия развития в городе уже разработана, из публичного пространства эта тема исчезла и ссылок на нее в официальных комментариях не прослеживается.
Очевидным преимуществом Львова является то, что его городской голова остается в должности уже 12 лет, за которые он успел не только сформировать команду, но и выполнить часть своих обещаний. Примечательно, что в горадминистрации Львова работает много жителей других украинских городов, привлеченных хорошей зарплатой и возможностью профессиональной самореализации. Славянску, где первые руководители меняются даже чаще, чем в Украине проходят выборы, о такой управленческой стабильности стоит только мечтать.
По словам Андрея Садового, главным критерием при приеме на работу он считает заинтересованность претендента в позитивных изменениях, и это себя оправдывает. К решению проблемы бездомных животных, например, он подключил "бешеного" общественного активиста, который оказался настоящим локомотивом для чиновников.
Очень большое значение для успеха, считают львовяне, имеет коммуникация с местным населением. Ведь все преобразования должны, в первую очередь, удовлетворять их пожелания. Процесс обсуждения доставляет немало хлопот и отнимает довольно много времени, но оправдывается в итоге более качественным результатом и позволяет примирить с новшествами критически настроенную часть горожан.
Рассказывая о своей работе, чиновники Львова признавали, что многое из задуманного пока остается на бумаге, и что успешность выполнения намеченной стратегии они оценивают на уровне 75%. Реалистично мыслящему человеку понятно, что нерешенных коммунальных, социальных и экономических проблем во Львове, как и других городах, предостаточно. Гости этого и не скрывали, хотя рассказывали больше об успешных "кейсах".
Среди них - сфера туризма. Развивать ее начали с транспортной и отельной инфраструктуры: реконструкции аэропорта и строительства междугородных велотрасс. И это увеличило наплыв туристов. Изучив структуру потока, львовяне увидели, что больше всего денег тратят люди, приезжающие в командировки, и начали развивать конференц-индустрию, строя для этого новые и приспосабливая уже имеющиеся здания. Параллельно с этим развивался событийный туризм - по числу и тематическому диапазону разного рода фестивалей Львов сейчас опережает даже Киев. За последнее десятилетие количество туристов посещающих Львов увеличилось с полумиллиона до 2,9 млн человек в год.
Как и в Славянске, промышленное производство Львова за годы независимости сократилось. Там это решили восполнить за счет развития сферы IT. С 2008 года число специалистов в этой отрасли выросло в 10 раз, до 30 тыс. работников. Еще 14 тысяч рабочих мест появится после реализации проекта по созданию индустриального парка, который собирается финансировать западный инвестор. По словам спикеров, сейчас цифровую продукцию львовских IT-компаний покупают многие известные бренды, включая Голливуд, и это приносит в бюджет хорошие деньги.
Интересным получился доклад о городском планировании и практике проведения архитектурных конкурсов, в которых, зачастую, побеждают авангардные проекты молодых специалистов и даже студентов. Познавательным был фрагмент, посвященный созданию сети "инкубаторов идей" и других креативных пространств, стимулирующих горожан к открытию новых стартапов. Живым и непринужденным вышло общение львовской делегации с пришедшими на встречу славянцами.
Завершая рассказ о форуме "Urban-Talk", хотелось бы упомянуть о том, что публикации об этом событии в социальных сетях разбили армию комментаторов на две категории. Одни благодарили львовян за визит, мнение других обобщенно выражалось формулой "че они к нам приперлись?" Для чрезмерно политизированного общества, частью которого является и население Славянска, такая поляризация не удивительна. Тем более, что в преддверии весенних президентских выборов поездка Андрея Садового по Донетчине действительно имеет привкус избирательной кампании.
Все это так, но стоит помнить и то, что, занимая должности в исполкоме или квоту в городском совете, каждый чиновник и депутат декларирует готовность сотрудничать с любыми политическими силами - лишь бы это приносило пользу жителям. Очень жаль, но практика показывает, что политическая конъюнктура полностью нивелирует эти громкие заявления.
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• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
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Комментарии к статье «Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал»
Несколько дней назад в Славянске прошло до сих пор обсуждаемое событие – в городе побывала команда топ-менеджеров из Львова, возглавляемая городским головой Андреем Садовым. Визит позиционировался как часть проекта «Urban-Talk», направленного на обмен опытом в сфере развития украинских городов. Но представители местной власти, очевидно, все же усмотрели в этом политическую составляющую и встречу с делегацией проигнорировали.