В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»

|23 августа 2018
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Краеведческий музей Славянска приглашает жителей и гостей города посетить экспозицию, подготовленную к очередной годовщине независимости Украины.
Она посвящена старинным народным традициям и состоит из нескольких десятков предметов. Наиболее полно здесь представлены рушники, вышитые в разных регионах Украины, с применением различных техник и материалов. Каждая работа дополнена описанием - откуда привезено изделие, когда оно было изготовлено и какие местные культурные традиции отражены в вышивке. Вторая группа экспонатов отражает богатство орнамента, украшающего женскую национальную одежду. Эту тему иллюстрируют несколько аутентичных вышитых сорочек и большая подборка фотографий, в числе которых использованы красочные изображения женского убранства из серии календарей "Листи на фронт".
Интерес у любителей старинных ремесел вызовут, безусловно, рукодельные ковры, предоставленные Краматорским историческим музеем. Следует отметить, что составлению выставки "Квітуча Україна" в Славянске посодействовали не только краматорчане. Несколько экспонатов предоставили также сотрудники этнографического отдела Донецкого областного художественного музея, располагающегося в селе Прелестное. Выражая благодарность откликнувшимся на просьбу коллегам, руководитель Славянского краеведческого музея Лилия Зандер в то же время констатирует, что старинных предметов украинского народного быта в восточных регионах страны сохранилось не очень много. Ведь в эпоху СССР все свидетельства национальной самобытности сознательно уничтожались в угоду формирования унифицированной "советской культуры". Такая политика привела к тому, что в фондах отечественных музеев украинская культура и фольклор представлены в очень усеченном виде, и исследователям предстоит немало работы, чтобы собрать сохранившиеся образцы народного творчества.
Тем не менее, как ни скудны сегодня этнографические экспозиции музеев, каждый используемый в них предмет уникален, ибо может много рассказать о нравах и традициях наших предков. Выставка "Квітуча Україна" - хорошая возможность познакомиться с богатством восточноукраинского народного творчества и сравнить его с ручными изделиями из других регионов государства. Экспозиция будет работать на протяжении всего сентября - чтобы с ее содержанием могли ознакомиться и школьники. Вход "в историю" свободный.
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Приветствую, гость! Вход
23 августа 2018
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
• Славянские пловцы покорили Дублин
• Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
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Краеведческий музей Славянска приглашает жителей и гостей города посетить экспозицию, подготовленную к очередной годовщине независимости Украины.