В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»

Она посвящена старинным народным традициям и состоит из нескольких десятков предметов. Наиболее полно здесь представлены рушники, вышитые в разных регионах Украины, с применением различных техник и материалов. Каждая работа дополнена описанием - откуда привезено изделие, когда оно было изготовлено и какие местные культурные традиции отражены в вышивке. Вторая группа экспонатов отражает богатство орнамента, украшающего женскую национальную одежду. Эту тему иллюстрируют несколько аутентичных вышитых сорочек и большая подборка фотографий, в числе которых использованы красочные изображения женского убранства из серии календарей "Листи на фронт".

Интерес у любителей старинных ремесел вызовут, безусловно, рукодельные ковры, предоставленные Краматорским историческим музеем. Следует отметить, что составлению выставки "Квітуча Україна" в Славянске посодействовали не только краматорчане. Несколько экспонатов предоставили также сотрудники этнографического отдела Донецкого областного художественного музея, располагающегося в селе Прелестное. Выражая благодарность откликнувшимся на просьбу коллегам, руководитель Славянского краеведческого музея Лилия Зандер в то же время констатирует, что старинных предметов украинского народного быта в восточных регионах страны сохранилось не очень много. Ведь в эпоху СССР все свидетельства национальной самобытности сознательно уничтожались в угоду формирования унифицированной "советской культуры". Такая политика привела к тому, что в фондах отечественных музеев украинская культура и фольклор представлены в очень усеченном виде, и исследователям предстоит немало работы, чтобы собрать сохранившиеся образцы народного творчества.

Тем не менее, как ни скудны сегодня этнографические экспозиции музеев, каждый используемый в них предмет уникален, ибо может много рассказать о нравах и традициях наших предков. Выставка "Квітуча Україна" - хорошая возможность познакомиться с богатством восточноукраинского народного творчества и сравнить его с ручными изделиями из других регионов государства. Экспозиция будет работать на протяжении всего сентября - чтобы с ее содержанием могли ознакомиться и школьники. Вход "в историю" свободный.