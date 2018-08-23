Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины

В конце текущей недели Украина будет праздновать 27-ю годовщину провозглашения независимости. 24 августа в Славянске пройдет два тематических мероприятия – на официальном уровне и в произвольном общественном формате.

На Соборной площади

Отметим, что праздничные мероприятия начнутся в городе 23 августа. В этот день в 9:00 возле здания горисполкома состоится торжественная церемония поднятия государственного флага Украины, сопровождаемая небольшим митингом.

На следующий день, 24 августа, в 9:00 пройдет митинг на площадке перед памятником Тарасу Шевченко. Основная программа праздника будет реализована на Соборной площади. С 15:00 и до вечера здесь будут работать объекты выездной торговли. В 17:00 стартует третий городской фестиваль «Славянский парад вышиванок», который продлится около часа. После чего эпицентром событий станет сцена, на которой выступят лучшие творческие коллективы города. С 19:00 до 21:00 запланирован концерт ведущих артистов отечественной эстрады. На этот раз жителей и гостей Славянска порадуют своим искусством народная артистка Украины Нина Матвиенко, популярная певица Тоня Матвиенко и участник шоу «Голос країни» Арсен Мирзоян.

Завершающим фрагментом праздничной программы станет лазерное шоу и молодежная дискотека.

Альтернативная локация

Также 24 августа в Славянске пройдет уже традиционный фестиваль приключений «День Народження Країни», организованный коворкинг-центром «Top Place», при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Обращаем внимание, что в этом году действо состоится не в центральном парке, территория которого сейчас не готова к массовому приему посетителей, а на летней площадке «Монополия Крона» (ул. Торская, 67). Мероприятие начнется в 16:00 и продолжится до 23:00. В его программе анонсируются мастер-классы, развлечения для детей, маркет украинских производителей, вкусная еда, зажигательные танцы, а под занавес - выступление хип-хоп проекта «Very The Jerry» и концерт, который начнется в 20:00. Отличительной «фишкой» этого события является его безалкогольный статус. Вход на мероприятие - бесплатный.