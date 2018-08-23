Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти

Для учащихся ООШ №13 первый звонок вновь прозвенит не в стенах родной школы. На данный момент там активно продолжаются ремонтные работы, которые начались еще весной 2017 года. Для 600 школьников это будет уже второй учебный год, проведенный «в гостях». Ребята, как и прежде, будут заниматься во вторую смену в ООШ №17.

Сейчас на реконструкции объекта трудится 141 человек. Об этом 20 августа рассказал представитель генерального подрядчика строительной группы «Riola», руководитель проекта Руслан Кочедеря. В этот день городские власти и журналисты местных СМИ побывали в здании школы и ознакомились с ходом масштабного ремонта.

По словам Руслана Кочедери, кровельные работы выполнены уже на 80%. Но остается еще обустройство водоотводов, ливневых систем, снегозадержателей и софитов. Внутри здания проводятся отделочные работы. Для этого используются только высококачественные материалы. Например, плитка в холле первого этажа выложена с декоративными вставками, спортзал обшит вагонкой, в актовом зале появятся гримерные для юных артистов, туалеты. Двери в классах - из натуральной сосны, а линолеум - повышенной износостойкости, кроме того, он не содержит вредных компонентов. Также в каждом классе имеется рукомойник.

Термомодернизацию фасада и его покраску строители обещают завершить через месяц. Сейчас один из корпусов школы выкрашен в ярко-лимонный цвет. Однако, как рассказал Руслна Кочедеря, это не окончательный вариант. Позже на него нанесут орнамент и мурал.

К концу сентября должно закончиться и благоустройство территории. Сейчас ее выкладывают плиткой. И если по периметру школы это обычный ФЭМ, то внутренний дворик выложат цветной гомогенной плиткой повышенной прочности. Ее толщина - 6 см, даже стираясь, она не потеряет свой оттенок.

В это же время начнется озеленение территории. Здесь высадят деревья, кустарники и цветы.

В день визита журналистов подрядчики приступили к монтажу одного из двух лифтов, которые необходимы, поскольку, по проекту, в школе, кроме обычной детворы, будут учится ребята с особыми физическими потребностями. Однако руководство школы заверяет, что в лифтах дадут накататься всем ученикам.

Продвигается ремонт и в технических помещениях. Санузлы оборудованы кабинками. Ватерклозеты для мальчиков выложены синей плиткой, для девочек - красной. В туалетах для первоклассников умывальники и унитазы расположены на соответствующей росту ребенка высоте. Имеются два отдельных туалета для детей с особыми потребностями.

Пищеблок и столовая полностью преобразились. И не только потому, что теперь здесь разместились 6 рукомойников, имеется отдельный санблок с душевыми для работников. Пищу для школьников будут готовить на пароконвекторных печах, то есть - без поджарки. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, таким образом все дети будут обеспечены диетическим питанием.

В школе появился свой теплопункт с программным управлением и автоматическими датчиками регулирования температуры. Оборудована насосная станция для подкачки воды.

Уже через две недели, как проинформировал Руслан Кочедеря, подрядчики готовы отдавать классы для обустройства школьных кабинетов. Делать это планируется поочередно. К тому же, по словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, мебель для школы закуплена пока частично. А вот оборудование для лабораторий и интерактивные доски поступили в полном объеме и хранятся в школе.

В конце августа начнется установка футбольного поля с искусственным покрытием за счет городских средств. Также, как рассказал мэр Славянска Вадим Лях, уже на следующей неделе начнется ремонт тротуара между школой и детским садом «Катюша». Затем будет произведен ремонт остановки «Школьная». К ноябрю власти обещают отремонтировать и внутриквартальные дороги со стороны ул. Г. Батюка для удобного подъезда к школе.

Тогда же - к ноябрю - обещают открыть школу для учеников. По словам руководства города и подрядчиков, дети смогут вернуться в здание к началу второй четверти.

«Потерпите, оно того стоит», - уверяет родителей городской голова. И объясняет, что его дочь - семиклассница ООШ №13, как и все остальные ученики, вынуждена второй год заниматься во вторую смену.