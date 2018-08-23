|23 августа 2018
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Бывают случаи, когда нужно срочно получить какую-либо информацию о интересующей компании. Например, узнать адрес, номер телефона, график работы, или официальный сайт, чтобы ознакомиться с продукцией и услугами. Поэтому справочные службы издавна пользуются повышенным спросом. Ранее существовали большие толстые книги, содержащие информацию о организациях в вашем городе.
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23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• Виртуальный сервис бесплатных объявлений
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• Kabanchik.ua – современный онлайн-сервис заказа услуг
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
— 23 августа 2018 —
Донецкая область занимает 6-е место по реализации программы «Врач для всей семьи». Она предусматривает подписание деклараций с педиатрами и семейными врачами. Об этом во время своего визита в Краматорск сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 13 августа она посетила онкодиспансер и провела совместную пресс-конференцию с председателем ДонОВГА Александром Куцем.
— 23 августа 2018 —
На пленарном заседании юбилейной, 50-й, сессии Славянского горсовета 20 августа депутатский корпус не поддержал присвоение пастору Церкви «Добрая весть» Петру Дуднику звания почетного гражданина города.
— 23 августа 2018 —
Сегодня сервисы бесплатных объявлений пользуются огромной популярностью.
— 23 августа 2018 —
Практически каждый человек стремится найти исполнителя для какой-либо работы. Ранее такой процесс производился путем подачи объявлений в газету, радио, то сегодня достаточно зайти на специализированный онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.
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23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• Виртуальный сервис бесплатных объявлений
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• Kabanchik.ua – современный онлайн-сервис заказа услуг
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
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Комментарии к статье «Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua»
Бывают случаи, когда нужно срочно получить какую-либо информацию о интересующей компании. Например, узнать адрес, номер телефона, график работы, или официальный сайт, чтобы ознакомиться с продукцией и услугами. Поэтому справочные службы издавна пользуются повышенным спросом. Ранее существовали большие толстые книги, содержащие информацию о организациях в вашем городе.