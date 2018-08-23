Kabanchik.ua – современный онлайн-сервис заказа услуг

Практически каждый человек стремится найти исполнителя для какой-либо работы. Ранее такой процесс производился путем подачи объявлений в газету, радио, то сегодня достаточно зайти на специализированный онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.

Сервис Kabanchik.ua начал свое существование в сентябре 2012 года. Идею превратили в активное функционирование два молодых предпринимателя - Роман Киригетов и Александр Юрьев. Сегодня виртуальная площадка доступна для размещения объявлений во всех городах Украины, Беларуси, России, Казахстана. Проект добился различных достижений и на данный момент считается самым успешным и посещаемым сервисом.

Преимущества онлайн-сервиса Кабанчик

Перейдя на официальный сайт площадки “Кабанчик”, можно в считанные минуты найти работу или подать объявление на поиски исполнителя. Сайт содержит более 50 000 реальных пользователей, которые имеют знания и опыт в 1000 рабочих категориях, например:

ремонт техники;

уборка, домашний мастер;

реклама;

фриланс, курьерская доставка и многие другие.

Особой популярностью пользуется категория “фриланс”. Если вы обладаете какими-либо знаниями в сфере интернет-услуг, то загляните в данный раздел и найдите работу.

Онлайн-сервис имеет массу преимуществ, из которых ключевыми считаются: значительная экономия времени на поиске работы или поиске исполнителя, зарегистрированные пользователи имеют положительные отзывы, круглосуточная работа сервиса, возможность связаться с консультантами.

Как стать исполнителем на Kabanchik.ua?

Чтобы стать исполнителем на сайте, пройдите обязательную регистрацию, с указанием достоверной информации. Если вы уже имели опыт работы в виртуальных проектах, то можно прикрепить портфолио и отзывы от заказчиков. Такой подход поможет быстро найти добросовестного работодателя и получить достойное вознаграждение. Если вы выполнили работу в срок, заказчик оплатит вам денежные средства и напишет отзыв.

Перед работой на онлайн-сервисе внимательно ознакомьтесь с правилами пользования сайтом. Если вы нарушите подписанное соглашение, то администрация может удалить ваш аккаунт без предупреждения.

Сервис “Кабанчик” является хорошим и безопасным сайтом, который направлен на облегчение поиска работы и подачи объявлений. Ежедневно на площадке появляются новые исполнители и заказчики, которые желают сотрудничать с современным проектом. Перейдите на сайт, и в считанные минуты найдите работу своей мечты.