Kabanchik.ua – современный онлайн-сервис заказа услуг

|23 августа 2018
|Просмотров: 66
|
Практически каждый человек стремится найти исполнителя для какой-либо работы. Ранее такой процесс производился путем подачи объявлений в газету, радио, то сегодня достаточно зайти на специализированный онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.
Сервис Kabanchik.ua начал свое существование в сентябре 2012 года. Идею превратили в активное функционирование два молодых предпринимателя - Роман Киригетов и Александр Юрьев. Сегодня виртуальная площадка доступна для размещения объявлений во всех городах Украины, Беларуси, России, Казахстана. Проект добился различных достижений и на данный момент считается самым успешным и посещаемым сервисом.
Перейдя на официальный сайт площадки “Кабанчик”, можно в считанные минуты найти работу или подать объявление на поиски исполнителя. Сайт содержит более 50 000 реальных пользователей, которые имеют знания и опыт в 1000 рабочих категориях, например:
Особой популярностью пользуется категория “фриланс”. Если вы обладаете какими-либо знаниями в сфере интернет-услуг, то загляните в данный раздел и найдите работу.
Онлайн-сервис имеет массу преимуществ, из которых ключевыми считаются: значительная экономия времени на поиске работы или поиске исполнителя, зарегистрированные пользователи имеют положительные отзывы, круглосуточная работа сервиса, возможность связаться с консультантами.
Чтобы стать исполнителем на сайте, пройдите обязательную регистрацию, с указанием достоверной информации. Если вы уже имели опыт работы в виртуальных проектах, то можно прикрепить портфолио и отзывы от заказчиков. Такой подход поможет быстро найти добросовестного работодателя и получить достойное вознаграждение. Если вы выполнили работу в срок, заказчик оплатит вам денежные средства и напишет отзыв.
Перед работой на онлайн-сервисе внимательно ознакомьтесь с правилами пользования сайтом. Если вы нарушите подписанное соглашение, то администрация может удалить ваш аккаунт без предупреждения.
Сервис “Кабанчик” является хорошим и безопасным сайтом, который направлен на облегчение поиска работы и подачи объявлений. Ежедневно на площадке появляются новые исполнители и заказчики, которые желают сотрудничать с современным проектом. Перейдите на сайт, и в считанные минуты найдите работу своей мечты.
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• Виртуальный сервис бесплатных объявлений
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• Kabanchik.ua – современный онлайн-сервис заказа услуг
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
— 23 августа 2018 —
Донецкая область занимает 6-е место по реализации программы «Врач для всей семьи». Она предусматривает подписание деклараций с педиатрами и семейными врачами. Об этом во время своего визита в Краматорск сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 13 августа она посетила онкодиспансер и провела совместную пресс-конференцию с председателем ДонОВГА Александром Куцем.
— 23 августа 2018 —
Бывают случаи, когда нужно срочно получить какую-либо информацию о интересующей компании. Например, узнать адрес, номер телефона, график работы, или официальный сайт, чтобы ознакомиться с продукцией и услугами. Поэтому справочные службы издавна пользуются повышенным спросом. Ранее существовали большие толстые книги, содержащие информацию о организациях в вашем городе.
— 23 августа 2018 —
На пленарном заседании юбилейной, 50-й, сессии Славянского горсовета 20 августа депутатский корпус не поддержал присвоение пастору Церкви «Добрая весть» Петру Дуднику звания почетного гражданина города.
— 23 августа 2018 —
Сегодня сервисы бесплатных объявлений пользуются огромной популярностью.
Приветствую, гость! Вход
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
• Горсовет просит принять госпрограмму по разрушенному жилью
• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• Виртуальный сервис бесплатных объявлений
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
• Куда ушла управделами исполкома
• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• Kabanchik.ua – современный онлайн-сервис заказа услуг
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Kabanchik.ua – современный онлайн-сервис заказа услуг»
Практически каждый человек стремится найти исполнителя для какой-либо работы. Ранее такой процесс производился путем подачи объявлений в газету, радио, то сегодня достаточно зайти на специализированный онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.