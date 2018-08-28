Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги

Продать машину не так просто, как это кажется на первый взгляд. Однако это известно лишь тем, кто уже сталкивался с таким непростым процессом. Вопросы начинаются с того, где вообще можно продать авто, и заканчиваются тем, как правильно оформить сделку.

Какие традиционные методы продажи автомобиля вам известны? Наверняка это реализация через сайты объявлений, через знакомых, на авторынке. Однако все эти способы отнимают силы, время, ведь многие клиенты просто звонят, сами не зная, чего им хочется. Другие предлагают просмотры, а в итоге все сводится к длительным переговорам и торгам. Продавать автомобиль через друзей или знакомых редко бывает хорошей идеей, поскольку вступая в финансовые отношения с кем-то из близких, можно навсегда испортить теплую дружбу. Авторынок и вовсе требует закалки, стальных нервов и абсолютно идеального автомобиля. И то не факт, что удастся продать его по достойной цене. Автовыкуп на рынке происходит по максимально низкой цене, а аргументы заключаются в том, что этот автомобиль только за такие деньги и можно продать, ведь он не стоит больше.

А что, если деньги нужны очень срочно? Тогда риск продать хороший транспорт за смешные деньги увеличивается. Вы попросту можете существенно потерять на такой продаже. Как быть? Стоит обратиться к профессионалам – в специализированный сервис автомобильного выкупа. Сервис expressvykup.com.ua позволяет продать транспортное средство без излишних нервов, рисков, не потеряв свое время и силы. Не имеет значение даже марка, модель, год выпуска и состояние автомобиля. Вы сможете без труда его продать, при этом цена будет максимально выгодной для вас.

Все происходит оперативно. Вам не придется даже выходить из дома. Заполнив небольшую анкету на сайте, описав свой автомобиль и важные детали, всего за несколько минут вы узнаете приблизительную стоимость (ориентируйтесь на эту сумму), по которой транспорт будет выкуплен.

На этом все. Никаких газет и интернет-площадок с объявлениями, авторынков и постоянных показов. Сделка по продаже будет осуществлена в максимально короткий срок. А добавив фотографии и описание транспортного средства, вы узнаете стоимость своего автомобиля от сотрудников сервиса.

Окончательная оценка стоимости машины производится вместе со специалистом, который прибудет к вам в удобное для вас место и время. Окончательная цена может составлять до 90% от стоимости ТС на рынке. Если вас она устроит, то вы тут же получите оговоренную сумму максимально оперативно.