На Дне города выступит «Скрябин»

Отвечая на вопрос о праздничной программе на День города, мэр Вадим Лях сообщил, что ничего «сверхвыдающегося» жителям и гостям города ожидать не стоит.

Из артистов в Славянск приглашена группа «Скрябин», солисту которой Андрею Кузьменко в этом году исполнилось бы 50 лет. Самого Кузьму жители и гости города смогут увидеть на видеозаписи, которая будет транслироваться на большом экране.

В остальном, все будет организовано по образу и подобию прошлых лет: «живая» улица, фестиваль уличной еды с мэром в роли повара и тому подобное.

Что касается 75-й годовщины Дня освобождения города, то по этому случаю будет проведен традиционный митинг-реквием, который состоится у памятника Семейко, возле ООШ №12.