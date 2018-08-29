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Фотофакт

Праздник в фотографиях

На Дне города выступит «Скрябин»

Антон Скворцов
29 августа 2018 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Уже традиционно фестиваль «Живая улица» располагается на отрезке улицы Шевченко от площади до перекрестка с Банковской.

Отвечая на вопрос о праздничной программе на День города, мэр Вадим Лях сообщил, что ничего «сверхвыдающегося» жителям и гостям города ожидать не стоит.

Из артистов в Славянск приглашена группа «Скрябин», солисту которой Андрею Кузьменко в этом году исполнилось бы 50 лет. Самого Кузьму жители и гости города смогут увидеть на видеозаписи, которая будет транслироваться на большом экране. 

В остальном, все будет организовано по образу и подобию прошлых лет: «живая» улица, фестиваль уличной еды с мэром в роли повара и тому подобное. 

Что касается 75-й годовщины Дня освобождения города, то по этому случаю будет проведен традиционный митинг-реквием, который состоится у памятника Семейко, возле ООШ №12.

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Комментарии к статье «На Дне города выступит «Скрябин»»

Отвечая на вопрос о праздничной программе на День города, мэр Вадим Лях сообщил, что ничего «сверхвыдающегося» жителям и гостям города ожидать не стоит.

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