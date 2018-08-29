|29 августа 2018
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Отвечая на вопрос о праздничной программе на День города, мэр Вадим Лях сообщил, что ничего «сверхвыдающегося» жителям и гостям города ожидать не стоит.
Из артистов в Славянск приглашена группа «Скрябин», солисту которой Андрею Кузьменко в этом году исполнилось бы 50 лет. Самого Кузьму жители и гости города смогут увидеть на видеозаписи, которая будет транслироваться на большом экране.
В остальном, все будет организовано по образу и подобию прошлых лет: «живая» улица, фестиваль уличной еды с мэром в роли повара и тому подобное.
Что касается 75-й годовщины Дня освобождения города, то по этому случаю будет проведен традиционный митинг-реквием, который состоится у памятника Семейко, возле ООШ №12.
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— 29 августа 2018 —
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Продать машину не так просто, как это кажется на первый взгляд. Однако это известно лишь тем, кто уже сталкивался с таким непростым процессом. Вопросы начинаются с того, где вообще можно продать авто, и заканчиваются тем, как правильно оформить сделку.
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29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
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• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
• Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно
• Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие
28 августа 2018
• Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги
• Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
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Комментарии к статье «На Дне города выступит «Скрябин»»
Отвечая на вопрос о праздничной программе на День города, мэр Вадим Лях сообщил, что ничего «сверхвыдающегося» жителям и гостям города ожидать не стоит.