На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым

Торжественный митинг по случаю Дня флага, проходивший 23 августа возле главного входа в админздание Славянского исполкома, ознаменовался инцидентом. Местные активисты устроили Вадиму Ляху очередную обструкцию, развернув плакаты с фотографиями, на которых действующий городской голова запечатлен с так называемым «народным мэром» Вячеславом Пономаревым.

Это произошло после того, как бойцы Нацгвардии подняли на флагшток государственный флаг, и с поздравительной речью к собравшимся обратился заммэра Юрий Подлесный.

В этот момент в первый ряд вышли четверо активистов. Они стали с обеих сторон от мэра лицом к крыльцу, держа в руках два плаката. На одном из них тогдашний депутат Славянского горсовета Вадим Лях запечатлен в момент рукопожатия с Пономаревым у захваченного здания исполкома, на втором, обернувшись, смотрит в снимающую его камеру.

В это же время вторая группа активистов включила аудиоролик с записью обращения экс-мэра Нели Штепы, в котором она обвиняет Вадима Ляха, его помощника и одного из замов в пособничестве боевикам и предлагает им убираться «вон из города».

Активисты стояли с плакатами беспрепятственно до конца митинга. Все это время Вадим Лях находился на месте, держа в руках маленький сине-желтый флажок. С виду градоначальник был спокоен и временами улыбался. По окончании мероприятия собравшиеся разошлись, как ни в чем не бывало.

После делегация в составе представителей исполкома отправилась к зданию СБУ на улице Центральной, где вместе с руководством правоохранительных органов почтила память депутата горловского горсовета Владимира Рыбака. Здесь все обошлось без происшествий.