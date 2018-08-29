Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым

Он рассказал, что, будучи депутатом Славянского горсовета, в 2014 году встречался с «народным мэром» Пономаревым в захваченном Славянске дважды. При этом, по его словам, обе встречи не преследовали какую-либо личную выгоду.

В первый раз к Вадиму Ляху обратились родители его товарища, которые попросили найти исчезнувшего знакомого. Он, в свою очередь, обратился с этой просьбой к «народному мэру».

Второй раз необходимо было решить вопрос доставки в город гуманитарной помощи и раздачи ее ветеранам к 9 Мая.

«Я позвонил Пономареву. Он находился здесь, в кабинете мэра, и предложил либо мне зайти сюда, либо ему спуститься вниз. Я решил, что лучше подожду его внизу», - рассказал Вадим Лях.

В ходе той встречи была достигнута договоренность о безопасности людей, которые будут везти продукты через блок-посты и затем развозить их по городу. Этот диалог Ляха и Пономарева и попал в объектив камеры одного из журналистов.

Также градоначальник поведал, что ему приходилось вместе с другими депутатами встречаться не только с Вячеславом Пономаревым, но и с командиром боевиков Игорем Гиркиным. Представители депкорпуса обратились к нему с просьбой о прекращении мародерства, ночной стрельбы и «экспроприации» частных предприятий.

Вадим Лях напомнил, что его деятельность в период захвата Славянска «всем известна».