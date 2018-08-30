ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно

|30 августа 2018
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В нынешнем году жители Славянска получили возможность выбирать, где и как провести День независимости Украины. Одновременно массовые гулянья стартовали на двух локациях - Соборной площади и «Монополии Крона».
На новой площадке, расположенной возле набережной Торца, проходил ставший уже традиционным фестиваль «День народження країни». Здесь детвору ожидало множество квест-заданий: от рисования огромных картин на холсте до катания на гироскутерах и дегустации кока-колы. За каждое из них полагалась фишка. Всего их можно было собрать 27 - по числу лет независимой Украины. Чем больше фишек - тем больше подарков. Алгоритм простой и очень интересный.
Для взрослых была организована выездная торговля. Расставленные импровизированные столики и помосты из ящиков и ортопедические кресла добавляли действу уюта и домашней обстановки. А наличие достаточного количества урн и туалетов исключали мусорные свалки, которые традиционно остаются в Славянске после массовых гуляний.
В целом, все выглядело, как и бывает на днях рождения - шумно, весело и очень непринужденно. В 20:00 начался концерт группы Veru The Jerry.
Такой формат праздника оценили многие горожане. Вероятно, их было бы еще больше, если бы локация находилась в центре. Хотя транспортная развязка оказалась достаточно удобной.
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• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
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• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
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• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
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• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
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• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
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Комментарии к статье «ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно»
В нынешнем году жители Славянска получили возможность выбирать, где и как провести День независимости Украины. Одновременно массовые гулянья стартовали на двух локациях - Соборной площади и «Монополии Крона».