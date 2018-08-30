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Фотофакт

Праздник в фотографиях

ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно

Светлана Вьюниченко
30 августа 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В нынешнем году жители Славянска получили возможность выбирать, где и как провести День независимости Украины. Одновременно массовые гулянья стартовали на двух локациях - Соборной площади и «Монополии Крона».

На новой площадке, расположенной возле набережной Торца, проходил ставший уже традиционным фестиваль «День народження країни». Здесь детвору ожидало множество квест-заданий: от рисования огромных картин на холсте до катания на гироскутерах и дегустации кока-колы. За каждое из них полагалась фишка. Всего их можно было собрать 27 - по числу лет независимой Украины. Чем больше фишек - тем больше подарков. Алгоритм простой и очень интересный.

Для взрослых была организована выездная торговля. Расставленные импровизированные столики и помосты из ящиков и ортопедические кресла добавляли действу уюта и домашней обстановки. А наличие достаточного количества урн и туалетов исключали мусорные свалки, которые традиционно остаются в Славянске после массовых гуляний.

В целом, все выглядело, как и бывает на днях рождения - шумно, весело и очень непринужденно. В 20:00 начался концерт группы Veru The Jerry. 

Такой формат праздника оценили многие горожане. Вероятно, их было бы еще больше, если бы локация находилась в центре. Хотя транспортная развязка оказалась достаточно удобной.

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Комментарии к статье «ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно»

В нынешнем году жители Славянска получили возможность выбирать, где и как провести День независимости Украины. Одновременно массовые гулянья стартовали на двух локациях - Соборной площади и «Монополии Крона».

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