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Фотофакт

Праздник в фотографиях

Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%

Светлана Вьюниченко
30 августа 2018 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Накануне Дня знаний в Славянске состоялась традиционная учительская конференция. Она прошла 29 августа в ООШ №12.

По словам начальника гороо Игоря Рублевского, это мероприятие дает старт новому учебному году. Он пройдет под знаком «Новой украинской школы» - эта программа, призванная превратить современную педагогику в средоточие компетенции, начнет работать по всей стране. 

Конференция началась на позитивной ноте - директоров ООШ №5, №15, №16 и №17 наградили почетными грамотами. Особенно тепло зал приветствовал директора школы №17 Алексея Котлярова, его поздравили не только с наградой, но и с юбилеем.   

В то же время заместитель городского головы Юрий Подлесный акцентировал внимание на том, что минувший учебный год стал для славянских педагогов «годом шоковой терапии». И пока ситуация не меняется. Городу не хватает несколько миллионов гривен, чтобы дожить до новых бюджетных поступлений. Но местная власть пообещала и дальше находить деньги на зарплату для работников образования.

На данный момент в городе действуют 44 заведения образования. К ним относятся детские сады, школы, лицей, интернаты и внешкольные учреждения. При этом средняя наполняемость детских садов составляет 122 ребенка на 100 мест. В школах прослеживается другая тенденция. В среднем они наполнены на 74% от проектной мощности. 

Решение проблемы с местами в садиках городские власти видят в создании учебно-воспитательных комплексов. В текущем учебном году они должны открыться на базе ООШ №6 и №7. Школы руководство Славянска пообещало не оптимизировать. Но дирекцию учебных заведений попросили инициативно подойти к этому вопросу. В качестве примера Юрий Подлесный привел школу-интернат №1. После переформатирования в ООШ №14 на ее базе откроется инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями.

Согласно статистике, которую озвучил начальник гороо, на сегодняшний день в городе проживают 404 ребенка с проблемами речи, 47 - с проблемами зрения, 15 - опорно-двигательного аппарата, 1 - слуха. 46 маленьких славянцев имеют особые потребности в связи с проблемами умственной деятельности, 9 - из-за аутизма.

Кроме инклюзивного центра, классы для них должны появиться в опорной школе и ООШ №16. 

Игорь Рублевский отметил школы, которые могут похвастаться достижениями своих учеников. Так, ВНО по украинскому языку и литературе лучше всего написали выпускники ООШ №15, №1, №12. Одиннадцатиклассники школ №1, №5, №8, №10 - стопроцентно справились с тестовыми заданиями. В ООШ №1, №5, №12, №15 и лицее было больше всего победителей областных и всеукраинских олимпиад. 

Добавим, что первые звонки во всех славянских школах прозвенят в субботу, 1 сентября. Исключение составит педагогический лицей. Там праздник состоится в понедельник, 3 сентября.

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Комментарии к статье «Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%»

Накануне Дня знаний в Славянске состоялась традиционная учительская конференция. Она прошла 29 августа в ООШ №12.

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