Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!

На протяжении многих лет стыдно и больно смотреть на деградацию государства и падение экономики в нашей стране.

При этом государство даже не пытается усовершенствовать экономическую систему, которая могла бы сослужить хорошую службу как в улучшении уровня жизни граждан, так и в поднятии престижа страны на межгосударственном уровне.

Одновременно средством и предметом инноваций в экономике служит госзаказ, который обладает рядом преимуществ для заказчиков и исполнителей. Госзаказ дает возможность базовым секторам экономики страны выйти на новый уровень, стабилизировать их развитие и усовершенствовать способы управления ими.

Государственный заказ можно вполне назвать своеобразным кредитом для различных экономических сфер. Внедряется он путем заключения специальных договоров. Это могут быть договора выполнения работ, оказания услуг или поставки товаров в обязательном порядке осуществляемых для нужд государства. Государственные контракты осуществляются напрямую или на конкурсной основе путем проведения тендеров или торгов, что делает доступным получение госзаказа любым предпринимателем, юридическим лицом или организацией, которые указаны в законодательстве о государственных закупках и отвечают требованием торгов.

Госзаказ – это всегда выгодная сделка для предпринимателя, так как он помогает развитию бизнеса, защищая интересы государства и исполнителя госзаказа и контролируя процесс осуществления государственного контракта.

Что предлагает наша партия? Государственные и частные заводы получат заказ на 150 миллиардов гривен в год на производство собственных кораблей, самолетов, вертолетов, автомобилей, локомотивов, оружия для армии. Развернется масштабное строительство дорог и мостов. Наука получит заказ на новые разработки. Всё, что страна покупает за границей, мы заменим собственным, украинским производством.

Потребность Украины в инвестициях в инфраструктуру – транспортную, энергетическую, дорожную, промышленную и др. составляет десятки миллиардов долларов. Их нужно привлекать исключительно на инвестиционной основе.

Для управления стратегическими проектами можно воспользоваться идеей, которая апробирована во многих странах – например, создать «Корпорацию развития», которая бы занималась внедрением стратегических и инфраструктурных проектов на уровне страны.

Сумма заказа в 150 млрд. грн. не выглядит фантастической. Бюджет только Минобороны на 2018 год составляет 86 млрд. грн. Это на 25% больше, чем в 2017-м. На закупку вооружения и военной техники планируется направить 18,1 млрд. гривен (+ 34%). На дорожное строительство выделяется более 40 млрд. гривен. При этом весь объем госзакупок, заключенных в 2017 году через ProZorro, составил 245 млрд. грн. Это в 2,6 раза превышает показатель 2016 года.

Но мы видим, что немногочисленные госинвестиции идут мимо отечественных производителей. Из последних примеров предоставления приоритета в закупках западным поставщикам – получение кредита на 475 млн. евро (14 млрд. грн) на приобретение 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters и закупка на 1 млрд. долларов (26 млрд. грн) локомотивов General Electric. Тогда как «Мотор Сич» имеет свой проект вертолёта «Надежда», который сейчас проходит сертификацию. Этот вертолет можно использовать для разных целей, в том числе для потребностей МВД и МЧС. В итоге значительная часть из 40 млрд. грн. уйдет из страны, а с ними – новые рабочие места и налоги.

У нас фактически простаивают судостроительные предприятия и авиазаводы. И даже один крупный госзаказ сможет оживить производство в одной отрасли, например, судостроении (хотя бы тот же проект строительства военных кораблей класса корвет), и дать толчок смежным – машиностроению, металлургии и т.д. То же самое относится к авиастроению (госзаказ на новые самолеты АН), вагоностроению – пассажирскому и грузовому (в чем крайне нуждается «Укрзализныця») и т.д.

В «Основе» уверены: экономические изменения можно запустить в течение года. Главное — желание и профессионализм.