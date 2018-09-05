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Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6

Светлана Вьюниченко
5 сентября 2018 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
ООШ №15 по результатам ВНО заняла высшую для Славянска позицию.

Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» по результатам ВНО-2018 составил рейтинг школ Донецкой области. Самая высокая строка в рейтинге, которую удалось занять Славянску - 14-я. Это место досталось ООШ №15.

Как говорится в пояснительной записке, показатель, по которому определялось место школы в рейтинге, рассчитывался на основе среднего значения балов ВНО, полученных учениками по всем предметам. Кроме того, учитывались общее количество тестов. 

Как было сказано выше, высшую для Славянска позицию заняла ООШ №15. В областном рейтинге школа занимает 14 место, в общенациональном - 651-е. Средняя сумма балла ВНО составила 155,5. Из 21 выпускника школы 97% сдали тестирование положительно.

Второе место по городу получила ООШ №1. У нее 19 место в областном рейтинге. Здесь было 14 выпускников. В среднем они сдали тесты на 155,2 балла. Процент сдавших положительно составил 98. 

Третью строчку местного пьедестала почета занимает ООШ №5, получившая 27 место в областном рейтинге. Из 43 выпускников 98% сдали тесты положительно. Средний балл - 149,5.

Отметим, что все эти школы вошли в топ-1000 национального уровня. ООШ №1 заняла 717 место, №5 - 937-е.

На четвертом месте по городу - ООШ №11. У нее 56 позиция в областном рейтинге. Средний балл ВНО здесь равен 143,4. Из 28 выпускников 94% справились с тестированием. 

Пятое место завоевала ООШ №12, ставшая 69-й в областном рейтинге. Здесь 51 выпускник, 92% положительных результатов и средний балл - 137,5.

Далее следует педагогический лицей. У этого учебного заведения 71 место по области  и средний балл - 134,1. Среди 82 выпускников 93% справились с тестированием.

Следующая в рейтинге ООШ №10. Она занимает 85 позицию по области. Школа выпустила 44 одиннадцатиклассника, 93% из которых сдали ВНО положительно. Средний балл по тестированию составил 136,2.

У опорной ООШ №13 - 96 место в областном рейтинге. Среди 61 выпускника - 92% успешно справившихся с тестированием. Средний балл составляет 133,8. Как объясняют в гороо, это не совсем корректный результат, поскольку в ООШ №13 проходят дистанционное обучение и экстернат дети с неподконтрольных территорий. Их результаты ВНО учитываются в общешкольный рейтинг. 

ООШ №4 получила 104 место в областном рейтинге. 25 ее выпускников в среднем написали ВНО на 135,2 балла. При этом с заданиями справились 96% ребят.

ООШ №8 - 107-я по области. Средний балл ВНО здесь - 135. Из 22 выпускников 95% справились с тестированием.

ООШ №16 заняла 119 позицию в областном рейтинге. Из 37 одиннадцатиклассников 90% справились с тестами. Средний балл ВНО составляет 132,5.

Следующая - ООШ №17, которая заняла 227-ю ступеньку областного рейтинга. 16 выпускников школы в среднем справились с тестированием на 119 баллов. Процент сдавших составил 86.

Далее следует ООШ №18, где было 26 выпускников. Она занимает 303 позицию областного рейтинга. Средний балл ВНО здесь составил 108,1, положительный результат получили 84% одиннадцатиклассников.

На предпоследнем месте - ООШ №9. У этой школы 341 позиция в областном рейтинге. Средний балл тестирования - 102,7. Из 16 выпускников 80% сдали ВНО положительно.

Замыкает список ООШ №6, ставшая 412 в областном рейтинге и 9166 в общенациональном. Из 16 выпускников школы справились с тестовыми заданиями лишь 67%. В среднем они набрали 86 баллов. 

Отметим, что остальные городские школы не имеют III ступени, т.е. являются девятилетками. В школе-интернате №1 в минувшем учебном году не было выпускного класса.  

Добавим также, что лучшим учебным заведением в Донецкой области оказался Мариупольский технический лицей. В общеукраинском рейтинге он занял 94 позицию, войдя в Топ-100 лучших школ страны.

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Комментарии к статье «Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6»

Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» по результатам ВНО-2018 составил рейтинг школ Донецкой области. Самая высокая строка в рейтинге, которую удалось занять Славянску - 14-я. Это место досталось ООШ №15.

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