Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»

На прошлой неделе в соцсети «Фейсбук» появилось сообщение о том, что в районе бывшего завода «Славтяжмаш» разбирают памятник солдатам Второй мировой войны.

Эту ситуацию прокомментировал городской голова Вадим Лях на встрече с журналистами, которая состоялась 4 сентября.

По его словам, к настоящему моменту памятник уже разобран полностью. Инициатором процесса стал местный предприниматель, который в свое время получил объект по решению суда в качестве имущественной компенсации за долги предприятия. «Из каких-то побуждений он решил памятник разобрать. На стройматериалы, я так понимаю», - сообщил мэр. При этом городской совет не мог вмешаться в ситуацию, поскольку объект не находился у него на балансе.

Между тем, на заводе имеется еще одно мемориальное сооружение, проинформировал градоначальник. В отличие от первого, оно является городской собственностью, поэтому его сохранность находится в руках местных властей.

При этом Вадим Лях уточнил, что разобранный памятник был установлен не в честь солдат, погибших в войне 1941-45-го, а посвящен революции 1917 года.