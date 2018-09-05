Каждый год будут ремонтировать по памятнику

Городской голова пообещал, что реконструкция памятника на братской могиле на улице Ботанической в скором будущем завершится.

По его словам, в первоначальный проект было решено внести некоторые коррективы. «Не совсем понравился получившийся вариант. Дополнительно заказали гранитные плиты, перекрасим, приведем в соответствие. Сейчас этим занимаемся», - рассказал мэр.

Вообще же, руководство города поставило перед собой задачу капитально ремонтировать по одному памятнику в год. Средства на это будут выделяться из местного бюджета в рамках профильной программы, утвержденной городским советом в прошлом году. Остальные мемориальные объекты будут поддерживать в опрятном виде текущим ремонтом.