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Фотофакт

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В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии

Павел Коротенко
6 сентября 2018 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Собравшиеся на митинг славянцы достаточно резко раскритиковали темпы расследования обстоятельств Илловайской драмы.

В четвертую годовщину одного из самых кровавых эпизодов российско-украинской войны - расстрела "зеленого коридора" под Иловайском - по всей Украине прошли поминальные митинги. В Славянске акция состоялась на центральной площади.

Вечером 29 августа перед подиумом возле исполкома собрались несколько десятков горожан, чтобы почтить память украинских военнослужащих и добровольцев, погибших в результате предательского обстрела "зеленого коридора". Напомним, что в конце августа 2014 года украинские воинские подразделения проводили масштабную операцию по освобождению захваченной врагами территории. Камнем преткновения стал Иловайск, где, после вступления в боевые действия регулярной армии РФ, крупное воинское соединение Украины попало в "котел". Точное количество погибших в той кровавой мясорубке не установлено по сей день, цифры варьируются от 300 до 1000 человек. Сложность подсчетам придает то, что в тот день полегло много добровольцев, не входивших в состав ВСУ. Неизвестной пока остается и цифра, отражающая число раненных, плененных и пропавших без вести.

Но больше всего патриотов возмущает тот факт, что спустя 4 года расследование Генпрокуратуры о причинах той страшной бойни и поиск виновных в ней среди украинского командования так и не принесли результатов. На проходившем в Славянске митинге горожане говорили о необходимости наказать предателей и скорбели о соотечественниках, полегших в боях с агрессором. Славянцев призывали поддержать теплым словом родственников героев и продолжать активное сопротивление "ползучему реваншу", проявления которого активисты усматривают в подконтрольных Украине городах Донбасса.

В память о жертвах Иловайской трагедии активисты зажгли лампадки и факелы. Собравшиеся также посмотрели подготовленную организаторами видеонарезку с рассказами участников тех событий. Отметим, что посвященные этой дате акции прошли по всей стране. Самой масштабной стала инсталляция перед посольством РФ в Киеве. Известно, что общественность ходатайствует перед президентом об учреждении новой памятной даты - 29 августа - День памяти защитников Украины. Пока решение не принято, годовщину трагедии отмечают в "народном" формате, причем с каждым годом акции приобретают все больший размах.

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Комментарии к статье «В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии»

В четвертую годовщину одного из самых кровавых эпизодов российско-украинской войны - расстрела "зеленого коридора" под Иловайском - по всей Украине прошли поминальные митинги. В Славянске акция состоялась на центральной площади.

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