Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома

Для славянцев, первыми в стране узнавших, что такое оккупация, обстрелы города, одними из первых примеривших на себя слово «беженец», «личная» война уже закончена. Но для тысяч жителей Донецкой и Луганской областей она продолжается по-прежнему.

Особенно трудно приходится тем, кто отличается от других. Люди, которых общество толерантно прячет за термином «с особыми потребностями», порой оказываются на грани выживания. И тогда, если помощь не придет вовремя, лучшим выходом для себя видят самоубийство.

Пенсионерку Валентину Вовк война застала в Донецке. На руках у женщины была взрослая дочь-инвалид с тяжелым психическим расстройством. Впрочем, взрослой Лена значилась лишь по паспорту. На самом деле ее развитие застыло на детском уровне.

Валентина с дочкой эвакуировались в Одессу. Собирались пересидеть смутное время, и вернуться на малую родину. Но «пересидеть» не получилось - боевые действия затягивались, а условий для проживания не было.

В 2016-м вся страна смотрела душераздирающие кадры, как инвалидов выселяли из одесских санаториев «Куяльник» и «Сэнетатя». По словам Валентины Юрьевны, это напоминало времена сталинских репрессий: сегодня сообщили, что санаторий закрывают для переселенцев, а утром уже ждали автобусы - «с вещами на выход». Правда, гражданам с ограниченными физическими возможностями предлагали несколько вариантов для размещения: от санаториев в других городах Украины до домов инвалидов и домов престарелых. Однако таким, как Валентина и Елена Вовк общество не предлагало ничего. Больных с тяжелыми психическими заболеваниями в дома инвалидов не брали по медицинским показаниям.

Тогда на помощь пришло руководство Донецкой области. С лозунгом: «Мы своих не бросаем», людей встретили на вокзале Славянска и разместили в здравницах Святогорска.

С осени 2016 года Елена и ее мама-опекун живут в санатории «Святые горы». Годом ранее, когда пришлось выехать из Одессы, несколько таких же матерей-опекунов вместе со взрослыми недееспособными детьми покончили с собой. Иногда Валентина Юрьевна считает, что они были правы. Условия, в которых оказались женщины, абсолютно не подходят для инвалидов с подобными диагнозами.

- Уже пятый год мы живем «арестантами» в четырех стенах одной комнаты. Мне выговаривают, если Лена бегает по коридору. Устраивают скандал, если дочь подберет детскую игрушку. Но она в душе - ребенок, несмотря на то, что ей исполнилось 40 лет. Меня ругают, если Лена тихонько стоит у окна - говорят, что может испачкать штору. Ей нельзя бегать и прыгать даже в нашей комнате. А если дочку увидят на территории санатория без моего сопровождения, то обычным выговором не обходится, - делится мама-опекун.

Она рассказывает в общем-то прописные истины: санатории не предназначены для длительного проживания. В них нет возможности самостоятельно готовить пищу, стирать, нет горячей воды. Лена практически растеряла те элементарные навыки самообслуживания, труда, гигиены, которые ей прививали долгие годы.

Собственно говоря, Святогорск, не смотря на его прекрасную природу и духовное наследие, оказался ловушкой для маломобильных граждан. Там для них не доступна специализированная медицина, в городе нет УСЗН, отделений Пенсионного фонда. Каждая поездка за нужной справкой или для медицинского обследования вытягивает из бюджета небогатых семей порой до 500 грн - ведь в общественном транспорте таких, как Лена, не повезешь.

Сейчас Валентине Вовк 66 лет. У нее рубцы на сердце, артроз обоих коленных суставов и 40-летняя дочь-инвалид на руках, которая без нее просто не проживет. Единственной отдушиной в беспросветной рутине ухода за психически больным взрослым ребенком стало для женщины рукоделие. Но готовые изделия и материалы для них в санатории хранить негде.

Выходом из ситуации могла бы стать аренда жилья, например, небольшого дома. Валентина готова рассмотреть любое предложение в любом регионе страны. Если цена окажется приемлемой, женщина готова купить жилье. Возможно, это будет беспроцентный кредит. Такие программы для инвалидов действуют в некоторых областях Украины.

Добавим, что в «Святых горах» сейчас живут несколько семей с подобными проблемами. Подруги Валентины по несчастью тоже нуждаются в жилье для себя и своих детей. Но это должен быть город, а не сельская местность, ведь их детям необходимо особое медицинское обслуживание.

Если вы готовы откликнуться на предложение и можете оказать содействие в поиске недорогого дома для переселенки с с дочерью-инвалидом, звоните по телефону (066) 289-75-24.