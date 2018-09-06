Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

В рамках фестиваля «Живая улица», который состоится в Славянске 8 сентября, жители и гости города смогут познакомиться с работой местных журналистов. На протяжении полугода они снимали сюжеты о дореволюционной истории города.

На сегодняшний день известно, что в основу сериала «Славянск. Легенды» положена история о железнодорожной ветке, столетие назад соединившей западную и восточную окраины Славянска. Согласно сюжету, по мере развития коммуникации, вдоль нее появлялись новые жилые и промышленные сооружения. Как сообщают участники съемок, 12-серийный цикл телепрограмм построен исключительно на реальных фактах и событиях, материалы о которых собраны местными краеведами.

Создатели сериала обещают множество новых, доселе неизвестных горожанам данных об истории Славянска начала ХХ века – о солеварном производстве, о становлении грязелечебницы, вплоть до подробностей частной жизни тогдашней элиты. Примечательно, что множество уникальных фактов и историй открывались съемочной группе непосредственно в процессе работы над сериалом - это растянуло работу на полгода и увеличило количество серий до 12-ти.

Хотя съемки проходили на территории и в окрестностях Славянска, многие из попавших в кадр объектов и локаций неизвестны даже старожилам.

По словам краеведов, ценность отснятого материала состоит и в том, что многие из сохранившихся еще памятников архитектуры и градостроительства пребывают в последней стадии разрушения. И это, надо полагать, была последняя возможность сохранить их внешний вид и географическую привязку для будущих исследователей истории нашего города.

Премьерный показ 1-й серии фильма состоится 8 сентября на фестивале «Живая улица» (ул. Шевченко). Здесь же зрители смогут познакомиться с командой создателей документального исторического сериала и узнать о графике массового проката новинки.