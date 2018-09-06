Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

|6 сентября 2018
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В рамках фестиваля «Живая улица», который состоится в Славянске 8 сентября, жители и гости города смогут познакомиться с работой местных журналистов. На протяжении полугода они снимали сюжеты о дореволюционной истории города.
На сегодняшний день известно, что в основу сериала «Славянск. Легенды» положена история о железнодорожной ветке, столетие назад соединившей западную и восточную окраины Славянска. Согласно сюжету, по мере развития коммуникации, вдоль нее появлялись новые жилые и промышленные сооружения. Как сообщают участники съемок, 12-серийный цикл телепрограмм построен исключительно на реальных фактах и событиях, материалы о которых собраны местными краеведами.
Создатели сериала обещают множество новых, доселе неизвестных горожанам данных об истории Славянска начала ХХ века – о солеварном производстве, о становлении грязелечебницы, вплоть до подробностей частной жизни тогдашней элиты. Примечательно, что множество уникальных фактов и историй открывались съемочной группе непосредственно в процессе работы над сериалом - это растянуло работу на полгода и увеличило количество серий до 12-ти.
Хотя съемки проходили на территории и в окрестностях Славянска, многие из попавших в кадр объектов и локаций неизвестны даже старожилам.
По словам краеведов, ценность отснятого материала состоит и в том, что многие из сохранившихся еще памятников архитектуры и градостроительства пребывают в последней стадии разрушения. И это, надо полагать, была последняя возможность сохранить их внешний вид и географическую привязку для будущих исследователей истории нашего города.
Премьерный показ 1-й серии фильма состоится 8 сентября на фестивале «Живая улица» (ул. Шевченко). Здесь же зрители смогут познакомиться с командой создателей документального исторического сериала и узнать о графике массового проката новинки.
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• В Славянске решили бороться с пуховыми тополями
• Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома
• В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии
5 сентября 2018
• У сборной Украины по футболу появилась новая форма
• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
• Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности
• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
• На теплосчетчики у горсовета денег нет
• Будут ли на День города продавать спиртное
• Каждый год будут ремонтировать по памятнику
• Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»
• Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6
• Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники
• Афиша праздничных мероприятий
3 сентября 2018
• Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!
30 августа 2018
• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
• Кому помешала «Aroma kava» на Артема
• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
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В рамках фестиваля «Живая улица», который состоится в Славянске 8 сентября, жители и гости города смогут познакомиться с работой местных журналистов. На протяжении полугода они снимали сюжеты о дореволюционной истории города.