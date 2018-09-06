В Славянске набирает популярность велосипедное движение

|6 сентября 2018
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Начиная с прошлого года в городе начало формироваться новое сообщество, получившее позже название "Славянский велоклуб "Тор".
В истоках любого движения должны быть очень увлеченные люди, считает однин из активных участников велодвижения Юрий Слобожанский, - тогда у них найдутся и последователи. С велоклубом "Тор" все произошло именно так. У истоков сообщества стояли всего два человека.
Летом 2017-го Юрий Слобожанский и его бессменный напарник по велозаездам Николай Мироненко начали осваивать на велосипедах просторы Славянщины. Казалось бы, мало ли таких парней и девушек колесит по району и области, ведь крутящие педали пестрые компании на местных автомагистралях не редкость. Но славянцы пошли дальше и создали в социальной сети «Фейсбук» тематическую группу. Они начали активно наполнять ее фотографиями, видеороликами и собственными впечатлениями от поездок.
Со временем у группы появились подписчики, некоторые из них, заразившись примером велотуристов, тоже подключились к такой форме активного времяпровождения. Количество последователей по закону "снежного кома" продолжает увеличиваться и сейчас. Поскольку часть людей еще недостаточно тренированы для длительных заездов, для новичков устраивают отдельный маршрут протяженностью до 50 км. Для более опытных велосипедистов, по их словам, ограничений в дальности не существует.
Нужно добавить, что постоянного состава у велоклуба "Тор" нет - в поездках каждый участвует по мере желания и возможности. Не зарегистрировано сообщество и как общественная организация. Эти формальности адепты велосипедного движения считают излишними - все и так работает.
Подбирая новый маршрут, велосипедисты стараются сделать его познавательным. В Донецкой области очень много интересных для туристов мест, уверен Юрий Слобожанский. Курганы, пещеры, заповедники, памятники культуры и истории, современные объекты - чтобы повидать все эти диковинки нужно "накатать" сотни километров.
Помогают в изучении родного края единомышленники из других городов: Краматорска, Дружковки, Константиновки, Изюма и т. д., также разрабатывающие новые маршруты и предлагающие их на обсуждение в социальных сетях. Собственно говоря, сейчас велосипедисты разных городов уже перезнакомились, и в еженедельных воскресных заездах участвуют, большей частью, комбинированные группы. Еще один вариант поездки - участие в велофестивалях и акциях, периодически проходящих в округе. В Славянске, к примеру, это был "Велодвижок" и патриотический заезд ко Дню независимости Украины.
Новый уровень увлечения открылся для славянцев после знакомства с велосипедистами из Киева и совместного велотура по Закарпатью. Вспоминая Ивано-Франковск с его дорожной инфраструктурой, развитой сетью проката и сервиса, Юрий Слобожанский называет этот город раем для велотуризма. Признаки развития данной сферы есть и в других украинских городах. Славянск, увы, в этом понимании не цивилизован, а все проекты и петиции общественности по обустройству велосипедной инфраструктуры разбиваются о стену бюрократии.
Для того, чтобы заниматься велотуризмом, нужны две вещи - желание и велосипед. Давая советы начинающим, опытные велосипедисты рекомендуют покупать транспорт только в специализированных магазинах, заручившись консультациями специалиста. Это будет дороже, чем на рынке и интернет-продажах, но гарантирует качество изделия, от которого, в конечном итоге, зависит, будете ли вы получать удовольствие от экскурсий. Кроме того, часто ломающийся транспорт может испортить поездку не только вам, но и остальной группе, вынужденной решать возникшую проблему. Ведь по неписанным законам велосипедной этики в дороге попутчиков не бросают. Важная оговорка: транспорт должен быть обязательно оборудован сзади "мигалкой", спереди фонариком - это требование правил дорожного движения, участниками которого являются велосипедисты. Если говорить в цифрах, то более-менее надежный велосипед можно приобрести за сумму от 7 тыс. грн, даже не выезжая из Славянска.
Из экипировки обязательными элементами считаются шлем, перчатки и очки, желательны велошорты. Каждый из этих предметов имеет свой функционал и делает поездку более безопасной, а главное, комфортной, ибо главная цель любого хобби - получать удовольствие.
До конца текущего сезона участники велоклуба "Тор" хотят совершить как можно больше поездок, причем не только по месту, но и в других областях. Например, в ближайшие выходные они планируют "покатать" по Хортице и заехать в Днепр. Желающим присоединиться к этому движению активисты советуют не бояться дорожных трудностей, ведь эти нюансы с лихвой перекрываются радостью от новых знакомств и впечатлений.
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Начиная с прошлого года в городе начало формироваться новое сообщество, получившее позже название "Славянский велоклуб "Тор".