Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

В конце августа вступили в силу изменения «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», а также ЗУ №2475-VIII «О внесении изменений в некоторые акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты ребенка на надлежащее содержание. Эти документы упростили правила для выезда за границу детей, которые проживают в неполных семьях. Изменения также коснулись правил вывоза детей на неподконтрольную территорию.

Теперь родитель, с которым проживает ребенок, может самостоятельно решать вопрос его выезда за границу. Но только в том случае, если у другого родителя имеется задолженность по алиментам более 4 месяцев. При таком раскладе маленький гражданин может покинуть пределы родины сроком до 1 месяца, как с тем из родителей, с которым он проживает, так и в составе организованной группы детей. Это может быть поездка на лечение, обучение, отдых, соревнования, фестивали, олимпиады, конкурсы и т. д. Ранее для любой из подобных поездок требовалось нотариальное разрешение.

По мнению жительницы Славянска Елены Кучеренко, подобный закон следовало принять давно. О том, что такое «шантаж ребенком», женщина знает не понаслышке.

- Мы развелись, когда дочери было 4 года. У меня дела пошли на лад, а бывший муж долго оставался без работы. Потом женился, но это не улучшило его материальное положение. В новом браке у него родился сын. Жили они довольно бедно. А я могла возить дочку в заграничные туры хоть три раза в год. Могла – но не возила. Ее отец ни разу не подписал разрешение на поездку. Мотивировал это тем, что его младший ребенок никуда не ездит, значит, и ей не надо. Пробовала достучаться до здравого смысла – все было бесполезно. Друзья даже предлагали «разобраться» с бывшим. Но грех на душу не взяла. Алина впервые выехала за пределы Украины в 2015 году - после событий 2014-го бывшего мужа через суд признали пропавшим без вести. Сейчас дочери 19 лет, она учится в университете, и может передвигаться по миру самостоятельно, - рассказывает жительница Славянска.

У Александры Ухановой – своя история. Ей экс-супруг предлагал оформить нотариальное разрешение на вывоз сыновей на отдых в Турцию за отказ от алиментов.

- Моим мальчикам – 10 и 8 лет. Мало того, что их отец не помогает в воспитании детей. Так еще и мне ставит палки в колеса. Мне было трудно собрать деньги на поездку. Ребятишки радовались, что впервые увидят Средиземное море. Но их папа поставил ультиматум: или алименты, или поездка. И это при том, что выплат мы не видели уже полтора года. Хорошо, что приняли такой закон. Может быть, теперь на осенних каникулах в Египет поедем, - говорит женщина.

Также согласно вступившим в силу изменениям, право уехать ненадолго за пределы Украины с ребенком получит и тот из родителей, который не проживает с сыном или дочерью. Но только в случае, если он является добросовестным плательщиком алиментов. Для организации поездки ему необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В противном случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит суд.

Эта норма также обещает быть востребованной. По крайней мере, житель Славянска Виктор Горовой надеется, что сможет свозить на отдых двух своих сыновей. Ранее бывшая супруга отказывала отцу в доверенности. По ее мнению, бывший муж не смог бы нормально ухаживать за мальчиками во время отпуска. Теперь права отца, который добросовестно переводит деньги на содержание детей, защитит закон.

Отметим также, что за умышленное нарушение установленного законом срока пребывания ребенка за пределами Украины предусмотрена административная ответственность. Если на родителя наложат административное взыскание за такое правонарушение, он на 1 год ограничивается в праве на выезд за границу с ребенком.

Добавим, что в то же время, по мнению омбудсмена по правам ребенка Оксаны Филипишиной, новые нормы вывоза детей за границу являются серьезным риском. Она считает, что теперь под видом оздоровления, без разрешения второго родителя, ребенка можно вывезти за границу навсегда.

Нововведения затронули и правила выезда детей и на неподконтрольные территории Украины. Теперь граждане, не достигшие 16 лет, могут выехать в сопровождении одного из родителей или других уполномоченных лиц без нотариально заверенного согласия другого из родителей. Но - если есть справка об уплате алиментов.

Также, тому из родителей, кто проживает с ребенком, предоставлено право без получения нотариально заверенного согласия другого из родителей самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка с контролируемой территории Украины на срок до одного месяца.

В случае временного выезда на срок до одного месяца ребенка с инвалидностью, тому из родителей, кто проживает с ребенком и сопровождает его в поездке, достаточно предъявить пограничникам справку, выданную органом государственной исполнительной службы об уплате алиментов или документ, выданный лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, в порядке и по форме, установленным Минздравом.