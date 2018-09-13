К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста

|13 сентября 2018
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Очередное заседание контрольной депутатской комиссии, созданной для проверки рациональности управления городским коммунальным имуществом, состоялось 11 сентября. К работе в ней подключили двух юристов и журналиста-аналитика.
Руководители отдела обеспечения депутатской деятельности Леся Малая и отдела коммунальной собственности Алена Яровая заинтересовались, чем подкрепляется квалификация выбранных комиссией экспертов. В связи с этим новых внештатных сотрудников попросили предоставить документальные свидетельства профессионального уровня.
К работе приглашенные специалисты приступят после того, как в исполкоме им выделят отдельный кабинет и мебель. С этим вопросом вышла заминка. Как объяснила управляющая делами исполкома Елена Огаркова, свободные помещения появятся только после начала работы центра предоставления админуслуг, то есть где-то через месяц. Такие сроки комиссию не устроили, и процесс попросили ускорить.
Достаточно долго чиновники пытались выяснить, что именно будут поверять эксперты и какие документы им нужно предоставлять для работы. Конкретного ответа на этот вопрос не прозвучало. Члены комиссии сошлись на том, что начало работы само подскажет алгоритм действий, необходимых для решения задачи, поставленной перед контрольной комиссией решением горсовета. Напомним, что комиссия призвана провести инвентаризацию недвижимого имущества коммунальной собственности, договоров аренды и других механизмов передачи недвижимости в управление, а также анализ всех имущественных операций, по которым объекты передавались в пользование.
На данной стадии выяснилось, что полного и актуального реестра таких документов в исполкоме нет. Представленный комиссии перечень основных фондов Славянска (зданий и транспортных средств) датируется 2015 годом. Дополнить его и передать комиссии отделу коммунальной собственности поручили до 20 сентября. По информации Алены Яровой, балансодержатели уже начали подавать в отдел запрашиваемые данные. Кроме того, комиссии вручили пакет утвержденных Славянским горсоветом нормативных документов, которые регламентируют схему управления и передачи коммунальных объектов.
Как стало известно, с момента образования временной комиссии среди предпринимателей Славянска поползли слухи о том, что она создана для проверки их деятельности и возможного лишения арендуемых помещений. Председатель комиссии Ольга Алтунина заверила, что такие задачи не ставятся, и если в договорах на пользование помещениями нарушений не обнаружат, претензий к арендаторам не будет.
Провести инвентаризацию, напомним, комиссия планирует в течение 3 месяцев.
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Очередное заседание контрольной депутатской комиссии, созданной для проверки рациональности управления городским коммунальным имуществом, состоялось 11 сентября. К работе в ней подключили двух юристов и журналиста-аналитика.