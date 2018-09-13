В Славянске сформировалась первая армянская община

|13 сентября 2018
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Летом текущего года в Славянске образовалось новое общественное объединение, собравшее в своих рядах горожан, имеющих армянские корни. О том, чем собирается заниматься армянская община Славянска, журналистам «ТВ плюс» рассказал ее председатель Ваник Асланян.
Инициатива создать свою организацию принадлежит живущей в Славянске армянской молодежи. В последние месяцы в их среде возрос интерес к национальной культуре - танцам, песням, истории и т. д. Ваник Асланян допускает, что такое движение отчасти катализировано процессами национального возрождения Украины. Взрослые поддержали молодежь, и результатом стала регистрация армянской общины.
Первой публичной акцией нового объединения был автопробег, организованный 24 апреля в память об акте геноцида армянского народа Османской империей. Более сотни автомобилей, украшенных флагами Армении и Украины, проехали тогда колонной от Славянска до Краматорска. Позже армяне поучаствовали в фестивале семьи, проходившем на бульваре Пушкина, делегировали свою кандидатку на конкурс детской красоты и таланта «Мини-мисс Славянск». Также они присоединялись к региональным мероприятиям, организованным армянами из соседних городов.
Сегодня в городе проживает примерно тысяча армян, большинство из них родились и выросли в Славянске, поэтому воспринимают его, как свой дом. Конфликтов на национальной почве председатель общины не припоминает. Разве что в «лихие 90-е» бывали разовые инциденты, но за последние 20 лет ничего подобного не происходило.
Более того, многие славянцы тоже стали интересоваться армянской культурой. На проходящих в ПИ «Теплица» курсах армянского языка, к примеру, почти половину группы составляют горожане-украинцы. Армяне, в свою очередь, изучают украинский язык, полагая это не только своей гражданской обязанностью, но и свидетельством уважения к народу, среди которого проживают.
Община плодотворно сотрудничает со многими общественными организациями Славянска, находит взаимопонимание в аппарате городской власти и старается быть полезной для города, дополняя его многонациональный колорит особенностями своей культуры.
Среди планов, которые строит на будущее армянская община Славянска, значится открытие на базе одной из общеобразовательных школ творческого центра, где дети и молодежь могли бы изучать народные армянские танцы, песни, обряды, традиции, кухню, язык и письменность. Как говорит Ваник Асланян, сейчас армянским языком свободно владеют только дети, выросшие в армяноговорящей семье. Но даже многие взрослые, разговаривая на армянском, не умеют писать на нем. Желающие восполнить пробел в образовании смогут сделать это в новой школе.
Руководитель армянской общины подчеркивает, что изучение национальной культуры - лишь часть того, что хотелось бы передать молодежи. Задача стоит более широкая - обеспечить подрастающему поколению всестороннее развитие, снабдить знаниями в самых разных сферах и адаптировать к сегодняшним реалиям. Впрочем, молодежь сейчас сама горит желанием развиваться, признается Ваник Асланян, а взрослым лишь приходится содействовать ей в этом. Многие вопросы помогают решать друзья из Краматорска, Константиновки и других городов севера Донецкой области, где общины образовались раньше и уже имеется опыт подобной работы.
Актив армянской общины Славянска пока невелик - всего несколько человек. Но это ведь только начало, считают создавшие организацию люди. Как показывает практика соседей, инициативная группа очень быстро набирает сторонников. Надеемся, что в Славянске это произойдет именно так, и армянская община города разовьется в многолюдную, рождающую яркие личности и интересные проекты организацию.
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• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
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• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
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Летом текущего года в Славянске образовалось новое общественное объединение, собравшее в своих рядах горожан, имеющих армянские корни. О том, чем собирается заниматься армянская община Славянска, журналистам «ТВ плюс» рассказал ее председатель Ваник Асланян.