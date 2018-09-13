В Славянске сформировалась первая армянская община

Летом текущего года в Славянске образовалось новое общественное объединение, собравшее в своих рядах горожан, имеющих армянские корни. О том, чем собирается заниматься армянская община Славянска, журналистам «ТВ плюс» рассказал ее председатель Ваник Асланян.

Инициатива создать свою организацию принадлежит живущей в Славянске армянской молодежи. В последние месяцы в их среде возрос интерес к национальной культуре - танцам, песням, истории и т. д. Ваник Асланян допускает, что такое движение отчасти катализировано процессами национального возрождения Украины. Взрослые поддержали молодежь, и результатом стала регистрация армянской общины.

Первой публичной акцией нового объединения был автопробег, организованный 24 апреля в память об акте геноцида армянского народа Османской империей. Более сотни автомобилей, украшенных флагами Армении и Украины, проехали тогда колонной от Славянска до Краматорска. Позже армяне поучаствовали в фестивале семьи, проходившем на бульваре Пушкина, делегировали свою кандидатку на конкурс детской красоты и таланта «Мини-мисс Славянск». Также они присоединялись к региональным мероприятиям, организованным армянами из соседних городов.

Уважение и толерантность

Сегодня в городе проживает примерно тысяча армян, большинство из них родились и выросли в Славянске, поэтому воспринимают его, как свой дом. Конфликтов на национальной почве председатель общины не припоминает. Разве что в «лихие 90-е» бывали разовые инциденты, но за последние 20 лет ничего подобного не происходило.

Более того, многие славянцы тоже стали интересоваться армянской культурой. На проходящих в ПИ «Теплица» курсах армянского языка, к примеру, почти половину группы составляют горожане-украинцы. Армяне, в свою очередь, изучают украинский язык, полагая это не только своей гражданской обязанностью, но и свидетельством уважения к народу, среди которого проживают.

Община плодотворно сотрудничает со многими общественными организациями Славянска, находит взаимопонимание в аппарате городской власти и старается быть полезной для города, дополняя его многонациональный колорит особенностями своей культуры.

Фольклор и общее развитие

Среди планов, которые строит на будущее армянская община Славянска, значится открытие на базе одной из общеобразовательных школ творческого центра, где дети и молодежь могли бы изучать народные армянские танцы, песни, обряды, традиции, кухню, язык и письменность. Как говорит Ваник Асланян, сейчас армянским языком свободно владеют только дети, выросшие в армяноговорящей семье. Но даже многие взрослые, разговаривая на армянском, не умеют писать на нем. Желающие восполнить пробел в образовании смогут сделать это в новой школе.

Руководитель армянской общины подчеркивает, что изучение национальной культуры - лишь часть того, что хотелось бы передать молодежи. Задача стоит более широкая - обеспечить подрастающему поколению всестороннее развитие, снабдить знаниями в самых разных сферах и адаптировать к сегодняшним реалиям. Впрочем, молодежь сейчас сама горит желанием развиваться, признается Ваник Асланян, а взрослым лишь приходится содействовать ей в этом. Многие вопросы помогают решать друзья из Краматорска, Константиновки и других городов севера Донецкой области, где общины образовались раньше и уже имеется опыт подобной работы.

Актив армянской общины Славянска пока невелик - всего несколько человек. Но это ведь только начало, считают создавшие организацию люди. Как показывает практика соседей, инициативная группа очень быстро набирает сторонников. Надеемся, что в Славянске это произойдет именно так, и армянская община города разовьется в многолюдную, рождающую яркие личности и интересные проекты организацию.