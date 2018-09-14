Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города

На Соборной улице уже в 10:00 было достаточно людно. Работали различные локации, стояли палатки и стенды предприятий торговли и кафе. Здесь же был и городской голова, засыпавший продукты в большой тандыр и котел. По традиции, он готовил для славянцев венгерский суп - бограч, распространенный в Западной Украине, и узбекский плов.

По словам мэра, он решил не менять меню по двум причинам. Во-первых, это его коронные блюда, которые градоначальник часто готовит для друзей. А во-вторых, в прошлых сезонах оба угощения пошли «на ура», но все желающие попробовать их не смогли. Поэтому на новом празднике плов и бограч вновь были актуальны. Зато на следующий год мэр пообещал удивить участников праздника кулинарными новинками.

За кушаньями действительно собралась очередь, и большой казан плова, и немаленький котелок супа разобрали быстро. Тем, кому бесплатной еды не хватило, на помощь приходили бесчисленные торговые палатки от ведущих кафе и магазинов города. Шашлык, свинина на вертеле, сладости, расписные пряники, маринованные и свежие овощи - на любой вкус и кошелек.

Под народные гулянья был задействован практически каждый метр территории.

Возле сцены шло веселое представление для детворы - с конкурсами и сладкими призами. У фонтана дети также могли потанцевать и получить приз за ответ на викторину. Здесь же, ближе к зеленой зоне, ребята-поисковики из «Плацдарма», организовали выставку оружия Второй мировой. Поисковики были одеты в советскую и немецкую форму военных лет. Были представлены и форма УПА, УНР.

Все желающие могли подержать в руках оружие, передернуть затвор пулемета, поднятых из земли. Каждый экспонат был подлинным. Он помнил кровавые бои 1941-1943 годов. Организаторы интересно рассказывали о каждом виде оружия, объясняли, для его нужен тот или иной элемент формы. Для многих взрослых явилось настоящим потрясением, что, оказывается, в экипировку советских солдат входили даже своеобразные литые бронежилеты. Были у наших и плащ-палатки. Но выдавали это все не каждому бойцу. Имея огромный человеческий потенциал, командование больше берегло амуницию, а не людей.

На боковых аллеях расположились выставки: изделия хенд-мэйд и картины. Здесь также было много гуляющих. Кто-то фотографировал и глазел, кто-то - покупал.

Возле исполкома интересную акцию проводила Нацполиция. Детвора могла примерить бронежилет, полицейскую каску, посидеть за рулем полицейского автомобиля. Площадь то и дело оглашал звук сирены, перекрывая даже музыку из динамиков. Это юные жители города пробовали себя в роли стражей порядка.

Далее, до детской площадки, расположились керамисты. Здесь для детей также организовали мастер-классы. Можно было разукрасить стакан или свистульку. Можно - слепить из глины героя любимого мультфильма. А можно получить азы гончарного искусства.

Возле центральной библиотеки шла литературная аллея. Здесь расположилась локация «Бібліомісто». На ней проводили тематические викторины, вспоминали

Место на поляне под дубом делили соревнования по жиму лежа и игротека. Дети и подростки могли попробовать себя в роли спортсменов, а могли поиграть в игры народов мира. Французские, итальянские, английские развлечения явно пришлись по душе славянской детворе - к локациям стояла небольшая очередь. Впрочем, стояла - неправильный оборот. Очередь глазела на происходящее рядом, удобно развалившись на бескаркасных креслах.

Вдоль улицы Университетской растянулась еще одна игровая зона. Здесь ребятню и взрослых встречали батуты и карусели.

Чтобы обойти всю площади и поучаствовать во всех развлечениях, нужно было потратить не один час. Как раз хватило бы времени до начала вечерней программы.