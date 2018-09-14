|14 сентября 2018
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В субботу, 8 сентября, Славянск отмечал свой 373-й День рождения.
Утренняя программа празднования Дня города стартовала в 11:00. К этому моменту на отрезке ул. Шевченко от площади до перекрестка с Банковской начался фестиваль «Живая улица». Как и в прошлом году, его организовали волонтеры различных общественных организаций.
Фотозоны, мастер-классы по изготовлению открыток и керамических изделий, интеллектуальные игры, демонстрация картин, дегустация сыра - это далеко не полное перечисление локаций, которые предлагал посетителям фестиваль. Новинками «Живой улицы-2018» стали показ фильма об истории Славянска, который сняли местные журналисты, и выставка ретро-автомобилей.
Первый фильм из серии «Легенды Славянска» был посвящен железнодорожной ветке, которая век назад соединила вокзал с со станцией Минеральные воды. Ролик, длившийся менее 7 минут, смотрелся на одном дыхании. Публика отметила работу авторского коллектива аплодисментами. Просмотры проходили каждый час и неизменно собирали аншлаг.
Автомобили 1936 года выпуска на фестиваль привез донецкий коллекционер-любитель. Теперь он проживает в Дружковке. Из соседнего города «Ауди» и автобус-«Фольксваген» добирались в Славянск собственным ходом, вызывая ажиотаж на дороге. Зато каждый посетитель «Живой улицы» мог сфотографироваться в ретро-авто.
Гулянья здесь продолжались до вечера. Каждый, кто их посетил, наверняка почувствовал свое родство и сопричастность со Славянском. Именно такой город - неравнодушный, веселый, расслабленный - хочется назвать своей малой родиной. Мы научились гулять по-другому, мы почувствовали, что город - это мы. Мы действительно изменились к лучшему.
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• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
• Максимальный результат на старте
• В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа
• «Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит
• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
• За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников
• Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами
• Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем
• За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно
• Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения
• Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка
• Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней
• На Учительской прорвало магистральный водовод
• В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы
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В субботу, 8 сентября, Славянск отмечал свой 373-й День рождения.