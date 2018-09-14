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Фотофакт

Праздничный город

«Живая улица» - новый символ праздника

Светлана Вьюниченко
14 сентября 2018 Просмотров: 11 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Сегодня трудно представить день рождения города без фестиваля "Живая улица".
  • Каждый славянский ребенок с детства увлекается гончарным искусством.

В субботу, 8 сентября, Славянск отмечал свой 373-й День рождения. 

Утренняя программа празднования Дня города стартовала в 11:00. К этому моменту на отрезке ул. Шевченко от площади до перекрестка с Банковской начался фестиваль «Живая улица». Как и в прошлом году, его организовали волонтеры различных общественных организаций. 

Фотозоны, мастер-классы по изготовлению открыток и керамических изделий, интеллектуальные игры, демонстрация картин, дегустация сыра - это далеко не полное перечисление локаций, которые предлагал посетителям фестиваль.  Новинками «Живой улицы-2018» стали показ фильма об истории Славянска, который сняли местные журналисты, и выставка ретро-автомобилей. 

Первый фильм из серии «Легенды Славянска» был посвящен железнодорожной ветке, которая век назад соединила вокзал с со станцией Минеральные воды. Ролик, длившийся менее 7 минут, смотрелся на одном дыхании. Публика отметила работу авторского коллектива аплодисментами. Просмотры проходили каждый час и неизменно собирали аншлаг. 

Автомобили 1936 года выпуска на фестиваль привез донецкий коллекционер-любитель. Теперь он проживает в Дружковке. Из соседнего города «Ауди» и автобус-«Фольксваген» добирались в Славянск собственным ходом, вызывая ажиотаж на дороге. Зато каждый посетитель «Живой улицы» мог сфотографироваться в ретро-авто. 

Гулянья здесь продолжались до вечера. Каждый, кто их посетил, наверняка почувствовал свое родство и сопричастность со Славянском. Именно такой город -  неравнодушный, веселый, расслабленный - хочется назвать своей малой родиной. Мы научились гулять по-другому, мы почувствовали, что город - это мы. Мы действительно изменились к лучшему. 

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Комментарии к статье ««Живая улица» - новый символ праздника »

В субботу, 8 сентября, Славянск отмечал свой 373-й День рождения. 

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