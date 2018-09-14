Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения

Череда мероприятий, посвященных Дню города, началась в Славянске празднованием 75-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Митинг, посвященный этому знаменательному событию, состоялся 6 сентября у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Семейко.

Почтить память погибших и поздравить здравствующих ветеранов, ряды которых, как это ни печально, с каждым годом неумолимо редеют, пришли несколько сотен горожан. В их числе были представители исполкома и депутатского корпуса, руководители коммунальных предприятий, правоохранительных органов и силовых структур, молодежь.

С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Славянска Вадим Лях. Он выразил благодарность ветеранам, которые ковали победу на фронтах, в тылу, вели борьбу в партизанских отрядах. «Низкий поклон вам. Пусть ваши сердца согревает память миллионов людей, которые помнят ваш подвиг и никогда его не забудут», - обратился он к ветеранам.

Также на митинге выступили ветеран Второй мировой, полковник авиации Василий Матвиенко, ответственный секретарь славянской редакции Книги памяти Украины Эдуард Арутюнян, председатель городского совета ветеранов Леонид Васильчук.

«Шестого сентября 297-й полк полковника Матвеева и 61-я Гвардейская стрелковая дивизия генерала Лозановича вошли в горящий и взорванный Славянск. За доблесть, проявленную в боях за освобождение города, эти дивизии были удостоены почетного наименования «Славянские», - напомнил Леонид Васильчук.

Память павших в боях почтили минутой молчания, в течение которой были склонены государственные флаги, а бойцы части 3035 Нацгвардии Украины возложили к памятнику Семейко гирлянду из еловых ветвей.

Концертная часть мероприятия включала тематические вокальные и танцевальные номера местных творческих коллективов. По уже сложившейся традиции, попурри из песен военных лет исполнил хор ветеранов войны и труда под руководством Николая Ивченко.

Завершился митинг возложением цветов.