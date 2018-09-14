Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения

|14 сентября 2018
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Череда мероприятий, посвященных Дню города, началась в Славянске празднованием 75-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Митинг, посвященный этому знаменательному событию, состоялся 6 сентября у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Семейко.
Почтить память погибших и поздравить здравствующих ветеранов, ряды которых, как это ни печально, с каждым годом неумолимо редеют, пришли несколько сотен горожан. В их числе были представители исполкома и депутатского корпуса, руководители коммунальных предприятий, правоохранительных органов и силовых структур, молодежь.
С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Славянска Вадим Лях. Он выразил благодарность ветеранам, которые ковали победу на фронтах, в тылу, вели борьбу в партизанских отрядах. «Низкий поклон вам. Пусть ваши сердца согревает память миллионов людей, которые помнят ваш подвиг и никогда его не забудут», - обратился он к ветеранам.
Также на митинге выступили ветеран Второй мировой, полковник авиации Василий Матвиенко, ответственный секретарь славянской редакции Книги памяти Украины Эдуард Арутюнян, председатель городского совета ветеранов Леонид Васильчук.
«Шестого сентября 297-й полк полковника Матвеева и 61-я Гвардейская стрелковая дивизия генерала Лозановича вошли в горящий и взорванный Славянск. За доблесть, проявленную в боях за освобождение города, эти дивизии были удостоены почетного наименования «Славянские», - напомнил Леонид Васильчук.
Память павших в боях почтили минутой молчания, в течение которой были склонены государственные флаги, а бойцы части 3035 Нацгвардии Украины возложили к памятнику Семейко гирлянду из еловых ветвей.
Концертная часть мероприятия включала тематические вокальные и танцевальные номера местных творческих коллективов. По уже сложившейся традиции, попурри из песен военных лет исполнил хор ветеранов войны и труда под руководством Николая Ивченко.
Завершился митинг возложением цветов.
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— 14 сентября 2018 —
Празднование 373-й годовщины основания Славянска в нынешнем году совпало с Днем физкультуры и спорта. Посвященное этому тематическое событие проходило утром 8 сентября в сквере «Мечта». Его организаторами выступили городской отдел молодежи, физкультуры и спорта, несколько общественных организаций и спонсоры, оказавшие материальную поддержку.
— 14 сентября 2018 —
Официальной частью вечерней программы празднования Дня города 8 сентября стало традиционное чествование славянцев, которые внесли весомый вклад на благо родного города.
— 14 сентября 2018 —
В субботу, 8 сентября, Славянск отмечал свой 373-й День рождения.
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На Соборной улице уже в 10:00 было достаточно людно. Работали различные локации, стояли палатки и стенды предприятий торговли и кафе. Здесь же был и городской голова, засыпавший продукты в большой тандыр и котел. По традиции, он готовил для славянцев венгерский суп - бограч, распространенный в Западной Украине, и узбекский плов.
Приветствую, гость! Вход
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
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Череда мероприятий, посвященных Дню города, началась в Славянске празднованием 75-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Митинг, посвященный этому знаменательному событию, состоялся 6 сентября у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Семейко.