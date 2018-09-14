 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Праздничный город

Домашнее освещение: купить стильную люстру онлайн

Татьяна Ковалева
13 сентября 2018 Просмотров: 95 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Загородный частный дом, квартира и другие жилые помещения не могут обойтись без качественного освещения. Чтобы сделать территорию комфортной для постоянного проживания, используют разнообразные торшеры, лампы настольного типа, бра, точечные светильники и роскошные люстры.

Для каждого прибора всегда находится подходящее место — можно с помощью светильника акцентировать внимание на конкретной зоне, визуально разделить помещение, осветить определенную часть квартиры или дома, обеспечить целенаправленную эксплуатацию. Выделяют домашние осветительные устройства для отраженного, направленного и рассеянного лучевого потока. Эти приборы могут распределяться по жилому помещению равномерно или создавать оригинальное декоративное оформление в конкретной части дома.

На потолке, на полу и стенах — светильники могут располагаться в любых местах, если позволяют инженерные коммуникации. Они несут функциональную нагрузку и всегда актуальны в качестве дизайнерских объектов. Вы можете Купить люстру в Киеве в лаконичном исполнении или подобрать оригинальный вариант из хрусталя, с покрытием из сусального золота, медными вставками и другими стильными элементами. От минимализма до вопиющей роскоши — современный рынок предоставляет множество идей для создания эффектного или мягкого домашнего освещения.

Подвесные светильники и люстры обычно оснащаются несколькими лампами. Торшеры на высокой подставке в напольном исполнении отлично вписываются в интерьер любого жилого помещения. Стильная точечная подсветка позволяет правильно расставлять акценты на кухне или в ванной комнате. Часто такие миниатюрные приборы встраивают в подвесные потолки для создания эффектного дизайнерского оформления. Эксклюзивные и демократичные люстры, бра, торшеры заполняют любые помещения, дополняют интерьер и становятся его неотъемлемой частью. Осветительные приборы — универсальны, поскольку являются функциональными, но часто несут и декоративную нагрузку. Потому при выборе нужно учитывать не только тип освещения, количество плафонов/лампочек, но и дизайнерские особенности. Для изготовления современных устройств для домашнего освещения используют натуральные материалы — древесину, текстиль, стекло, фарфор, хрусталь. Подбираются люстры и торшеры в соответствии с общим стилем оформления конкретного помещения.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 сентября 2018

На Вольной заработал новый светофор

Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Билборды: будущее – за «гирляндами»

Плитку в парке переложат заново

В Райгородке утонул мужчина

Патрульного пытались подкупить за 100 долларов

Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»

Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист

У славянца нашли коноплю и пистолет

При пожаре пострадала пенсионерка

Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом

Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома

Памятник на улице Ботанической получил новый облик

День физкультуры в рамках Дня рождения города

Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот

Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников

Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения

Способы улучшения позиций выдачи ресурса

«Живая улица» - новый символ праздника

Термоизолирующие фольгированные материалы для утепления жилого дома

Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города

Праздничный город

13 сентября 2018

С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

В субсидии на лето отказали каждому второму получателю

На Ярмарочной идет капитальный ремонт

В Славянске сформировалась первая армянская община

Домашнее освещение: купить стильную люстру онлайн

Полный список переименованных улиц

На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман

Не питьём, так катаньем

Также в разделе

День физкультуры в рамках Дня рождения города

— 14 сентября 2018 —

Празднование 373-й годовщины основания Славянска в нынешнем году совпало с Днем физкультуры и спорта. Посвященное этому тематическое событие проходило утром 8 сентября в сквере «Мечта». Его организаторами выступили городской отдел молодежи, физкультуры и спорта, несколько общественных организаций и спонсоры, оказавшие материальную поддержку.

Читать далее ⇒

Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот

— 14 сентября 2018 —

Официальной частью вечерней программы празднования Дня города 8 сентября стало традиционное чествование славянцев, которые внесли весомый вклад на благо родного города. 

Читать далее ⇒

Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников

— 14 сентября 2018 —

Оптовые закупки ювелирных украшений – задача сложная и сопряженная с множеством рисков. Предприниматели тратят немало времени на поиски качественных изделий и проверенных поставщиков.

Читать далее ⇒

Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения

— 14 сентября 2018 —

Череда мероприятий, посвященных Дню города, началась в Славянске празднованием 75-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Митинг, посвященный этому знаменательному событию, состоялся 6 сентября у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Семейко. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Домашнее освещение: купить стильную люстру онлайн»

Загородный частный дом, квартира и другие жилые помещения не могут обойтись без качественного освещения. Чтобы сделать территорию комфортной для постоянного проживания, используют разнообразные торшеры, лампы настольного типа, бра, точечные светильники и роскошные люстры.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

На Вольной заработал новый светофор

Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Билборды: будущее – за «гирляндами»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Райгородке утонул мужчина

Патрульного пытались подкупить за 100 долларов

Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

В субсидии на лето отказали каждому второму получателю

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не питьём, так катаньем

Карнавальная дочь

Парк юркого периода

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Максимальный результат на старте

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 сентября 2018

На Вольной заработал новый светофор

Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Билборды: будущее – за «гирляндами»

Плитку в парке переложат заново

В Райгородке утонул мужчина

Патрульного пытались подкупить за 100 долларов

Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»

Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист

У славянца нашли коноплю и пистолет

При пожаре пострадала пенсионерка

Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом

Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома

Памятник на улице Ботанической получил новый облик

День физкультуры в рамках Дня рождения города

Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот

Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников

Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения

Способы улучшения позиций выдачи ресурса

«Живая улица» - новый символ праздника

Термоизолирующие фольгированные материалы для утепления жилого дома

Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города

Праздничный город

13 сентября 2018

С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

В субсидии на лето отказали каждому второму получателю

На Ярмарочной идет капитальный ремонт

В Славянске сформировалась первая армянская община

Домашнее освещение: купить стильную люстру онлайн

Полный список переименованных улиц

На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман

Не питьём, так катаньем

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top