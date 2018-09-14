Домашнее освещение: купить стильную люстру онлайн

Загородный частный дом, квартира и другие жилые помещения не могут обойтись без качественного освещения. Чтобы сделать территорию комфортной для постоянного проживания, используют разнообразные торшеры, лампы настольного типа, бра, точечные светильники и роскошные люстры.

Для каждого прибора всегда находится подходящее место — можно с помощью светильника акцентировать внимание на конкретной зоне, визуально разделить помещение, осветить определенную часть квартиры или дома, обеспечить целенаправленную эксплуатацию. Выделяют домашние осветительные устройства для отраженного, направленного и рассеянного лучевого потока. Эти приборы могут распределяться по жилому помещению равномерно или создавать оригинальное декоративное оформление в конкретной части дома.

На потолке, на полу и стенах — светильники могут располагаться в любых местах, если позволяют инженерные коммуникации. Они несут функциональную нагрузку и всегда актуальны в качестве дизайнерских объектов. Вы можете Купить люстру в Киеве в лаконичном исполнении или подобрать оригинальный вариант из хрусталя, с покрытием из сусального золота, медными вставками и другими стильными элементами. От минимализма до вопиющей роскоши — современный рынок предоставляет множество идей для создания эффектного или мягкого домашнего освещения.

Подвесные светильники и люстры обычно оснащаются несколькими лампами. Торшеры на высокой подставке в напольном исполнении отлично вписываются в интерьер любого жилого помещения. Стильная точечная подсветка позволяет правильно расставлять акценты на кухне или в ванной комнате. Часто такие миниатюрные приборы встраивают в подвесные потолки для создания эффектного дизайнерского оформления. Эксклюзивные и демократичные люстры, бра, торшеры заполняют любые помещения, дополняют интерьер и становятся его неотъемлемой частью. Осветительные приборы — универсальны, поскольку являются функциональными, но часто несут и декоративную нагрузку. Потому при выборе нужно учитывать не только тип освещения, количество плафонов/лампочек, но и дизайнерские особенности. Для изготовления современных устройств для домашнего освещения используют натуральные материалы — древесину, текстиль, стекло, фарфор, хрусталь. Подбираются люстры и торшеры в соответствии с общим стилем оформления конкретного помещения.