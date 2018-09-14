Способы улучшения позиций выдачи ресурса

Первое, что вы должны сделать – это произвести базовые SЕО-работы, потому что без них сайт в ТОП не выйдет. Если позиции не устраивают, удостоверьтесь в том, что площадка не находится под санкциями поисковиков. Гугл, Яндекс банят ресурсы, если те не отвечают требованиям текущих алгоритмов, слишком медленно работают, содержат не уникальный контент, подвергались хакерским атакам. Нужно узнать, за что именно вы были оштрафованы, и исправить ошибки. Обычно уведомления о санкциях приходят в Webmaster Tools, заподозрить неладное легко по резкому падению трафика.

Прежде чем заниматься продвижением рабочего ресурса, повышать его позиции в поисковиках, нужно выполнить технический аудит площадки. Инструменты:

SEO Analysis;

WooRank;

Open Site Explorer.

Услуги технического аудита сайтов предлагают все веб-студии.

Дополнительно нужно проанализировать показатели метрики ресурса, изучить целевую аудиторию. К подбору ключей подходите комплексно, подключайте логику и фантазию. Если не хотите заниматься составлением семантического ядра сами, доверьте решение данной задачи специалистам.

Важность контента

Контент на сайте должен быть уникальным, интересным и полезным. Копирование чужих текстов – прямой путь к бану, публикация неинтересных статей, постов – просто бесполезное занятие. Качественная информация позволит вам расширить базу ссылок, поскольку ей начнут делиться – запустится вирусный маркетинг. Доверие, авторитет среди пользователей тоже возрастут – они увидят, что сайт «живой», интересный, будут заходить на него в поисках нужной информации или хотя бы получат все сведения о товаре, услуге, способах, цене доставки и т.д. Поисковые системы тоже любят ресурсы с хорошим содержимым и начинают активно ранжировать их.

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