Хаос и беззаконие нужно остановить

Партия «Основа» выступает за запрет на вмешательство представителей центральной власти в религиозные дела и дела органов местного самоуправления в вопросах исторической памяти.

Исторически Украина сложилась как страна, где сосуществуют различные религии и конфессии. При этом Украина - светская страна, где государство и церковь разделены.

По данным Минкульта Украины на начало 2018 года в Украине насчитывается 98 религиозных организаций. Из них проповедуют христианство в разных его конфессиях – 56 организаций, ислам – 6, иудаизм – 5, будизм – 3. Есть армянские организации, ассирийские и корейские. И есть более 20 новых религиозных организаций – как православной направленности, так и языческой, ориенталистской.

Можно ли при таком многообразии религиозных течений навязать всем одну церковь и практически заставить всех молиться одинаково? Очевидно, что нет. Об этом говорит и статья 35 Конституции, в которой есть фраза: «Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова». При этом права всех религиозных групп и атеистов должны соблюдаться. И, когда Президент выступает с трибуны ВР с идеей автокефальной церкви, - это выглядит как навязывание одной из религий в качестве обязательной, что изначально противоречит Конституции.

Важным аспектом является введение уголовной ответственности для политиков, чиновников, СМИ за разжигание вражды между регионами Украины, оскорбление личности по региональному признаку. Кроме того, сепаратистские и радикальные националистические организации должны быть запрещены.

Так сложилось, что у каждого региона Украины, кроме общего советского прошлого, есть еще и сугубо своя собственная «доунитарная» история. Исходя из чего, все регионы страны имеют право на почитание разных героев и могут акцентировать внимание на разных исторических событиях, если это не противоречит действующему законодательству.

Нам необходимо воспринимать различные взгляды и несогласие друг с другом как норму, а не как отклонение. Есть вещи, которые однозначны для всех, например, Тарас Шевченко и Голодомор 1932-1933 годов. Но мы должны нормально воспринимать большую группу людей, которая осуждает УПА или Красную армию, - так же, как мы должны воспринимать нормально большую группу людей, которая считает УПА или Красную армию - героической.

На этом может основываться наша сила. Украина - разная, она заставляет нас приходить к определенным компромиссам, к которым уже давно пришли в других странах. К примеру, в Лондоне стоят по соседству два памятника - Кромвелю и Карлу І, которого Кромвель казнил. Существует «испанский вариант», то есть мораторий на государственном уровне на любые исторические дискуссии - при том, что частно разрешается выражать любые мнения. Но государство принципиально стоит в стороне от таких дискуссий.

Любые ксенофобские, экстремистские, расистские действия должны пресекаться государством.

Парамилитарные негосударственные организации – это непонимание уроков истории ХХ века. На эту тему доходчиво высказался лидер «Основы» Сергей Тарута: «Да, безопасность на улицах наших городов оставляет желать лучшего. Но так называемая альтернатива в виде марширующих по улицам боевиков – это не решение проблемы. Это путь к хаосу, а в конечном итоге – к развалу государственности в Украине. Хаос и беззаконие нужно остановить»

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8224 Сергея Таруты, которым предлагается ввести уголовную ответственность за разжигание ненависти на языковой почве во время предвыборной агитации.

«Сейчас на темах языка и религии политики в очередной раз раскалывают украинское общество. Но нам, наоборот, нужно объединение и поиск компромиссов. В законопроекте №8224 я предлагаю пресекать языковые спекуляции, которые постоянно поднимаются в избирательный период и используются в предвыборной агитации. То есть я предлагаю запретить использовать языковой вопрос в течение года перед выборами и усилить ответственность за нарушение этой нормы», – пояснил Сергей Тарута.

Что касается запрета соцсетей. Президент Украины Петр Порошенко не имел права принимать указ о запрете российских социальных сетей, прикрываясь вопросом безопасности, поскольку это не в его полномочиях, считает Сергей Тарута.

Прежде всего, этот вопрос должно было рассмотреть правительство. По мнению Сергея Таруты, российские социальные сети совершенно не влияют и не зомбируют украинский народ, поскольку всем и без того известно, что страны находятся в конфликте.

В общем, это неудачная и несистемная попытка власти замаскировать отсутствие целостной информационной политики в государстве.