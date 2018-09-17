 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Праздничный город

Хаос и беззаконие нужно остановить
17 сентября 2018 Просмотров: 128 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Надежда Рыбалко, Голова Лиманской городской организации ПП "ОСНОВА"

Партия «Основа» выступает за запрет на вмешательство представителей центральной власти в религиозные дела и дела органов местного самоуправления в вопросах исторической памяти.

Исторически Украина сложилась как страна, где сосуществуют различные религии и конфессии. При этом Украина - светская страна, где государство и церковь разделены. 

По данным Минкульта Украины на начало 2018 года в Украине насчитывается 98 религиозных организаций. Из них проповедуют христианство в разных его конфессиях  – 56 организаций, ислам – 6, иудаизм – 5, будизм – 3. Есть армянские организации, ассирийские и корейские. И есть более 20 новых религиозных организаций – как православной направленности, так и языческой, ориенталистской.

Можно ли при таком многообразии религиозных течений навязать всем одну церковь и практически заставить всех молиться одинаково? Очевидно, что нет. Об этом говорит и статья 35 Конституции, в которой есть фраза: «Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова». При этом права всех религиозных групп и атеистов должны соблюдаться. И, когда Президент выступает с трибуны ВР с идеей автокефальной церкви, - это выглядит как навязывание одной из религий в качестве обязательной, что изначально противоречит Конституции.

Важным аспектом является введение уголовной ответственности для политиков, чиновников, СМИ за разжигание вражды между регионами Украины, оскорбление личности по региональному признаку. Кроме того, сепаратистские и радикальные националистические организации должны быть запрещены.

Так сложилось, что у каждого региона Украины, кроме общего советского прошлого, есть еще и сугубо своя собственная «доунитарная» история. Исходя из чего, все регионы страны имеют право на почитание разных героев и могут акцентировать внимание на разных исторических событиях, если это не противоречит действующему законодательству. 

Нам необходимо воспринимать различные взгляды и несогласие друг с другом как норму, а не как отклонение. Есть вещи, которые однозначны для всех, например, Тарас Шевченко и Голодомор 1932-1933 годов. Но мы должны нормально воспринимать большую группу людей, которая осуждает УПА или Красную армию, - так же, как мы должны воспринимать нормально большую группу людей, которая считает УПА или Красную армию - героической.

На этом может основываться наша сила. Украина - разная, она заставляет нас приходить к определенным компромиссам, к которым уже давно пришли в других странах. К примеру, в Лондоне стоят по соседству два памятника  - Кромвелю и Карлу І, которого Кромвель казнил. Существует «испанский вариант», то есть мораторий на государственном уровне на любые исторические дискуссии - при том, что частно разрешается выражать любые мнения. Но государство принципиально стоит в стороне от таких дискуссий. 

Любые ксенофобские, экстремистские, расистские действия должны пресекаться государством. 

Парамилитарные негосударственные организации  – это непонимание уроков истории ХХ века. На эту тему доходчиво высказался лидер «Основы» Сергей Тарута: «Да, безопасность на улицах наших городов оставляет желать лучшего. Но так называемая альтернатива в виде марширующих по улицам боевиков – это не решение проблемы. Это путь к хаосу, а в конечном итоге – к развалу государственности в Украине. Хаос и беззаконие нужно остановить»

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8224 Сергея Таруты, которым предлагается ввести уголовную ответственность за разжигание ненависти на языковой почве во время предвыборной агитации. 

«Сейчас на темах языка и религии политики в очередной раз раскалывают украинское общество. Но нам, наоборот, нужно объединение и поиск компромиссов. В законопроекте №8224 я предлагаю пресекать языковые спекуляции, которые постоянно поднимаются в избирательный период и используются в предвыборной агитации. То есть я предлагаю запретить использовать языковой вопрос в течение года перед выборами и усилить ответственность за нарушение этой нормы», – пояснил Сергей Тарута.

Что касается запрета соцсетей. Президент Украины Петр Порошенко не имел права принимать указ о запрете российских социальных сетей, прикрываясь вопросом безопасности, поскольку это не в его полномочиях, считает Сергей Тарута. 

Прежде всего, этот вопрос должно было рассмотреть правительство. По мнению Сергея Таруты, российские социальные сети совершенно не влияют и не зомбируют украинский народ, поскольку всем и без того известно, что страны находятся в конфликте. 

В общем, это неудачная и несистемная попытка власти замаскировать отсутствие целостной информационной политики в государстве.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

17 сентября 2018

Хаос и беззаконие нужно остановить

14 сентября 2018

На Вольной заработал новый светофор

Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Билборды: будущее – за «гирляндами»

Плитку в парке переложат заново

В Райгородке утонул мужчина

Патрульного пытались подкупить за 100 долларов

Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»

Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист

У славянца нашли коноплю и пистолет

При пожаре пострадала пенсионерка

Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом

Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома

Памятник на улице Ботанической получил новый облик

День физкультуры в рамках Дня рождения города

Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот

Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников

Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения

Способы улучшения позиций выдачи ресурса

«Живая улица» - новый символ праздника

Термоизолирующие фольгированные материалы для утепления жилого дома

Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города

Праздничный город

13 сентября 2018

С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

В субсидии на лето отказали каждому второму получателю

На Ярмарочной идет капитальный ремонт

В Славянске сформировалась первая армянская община

Домашнее освещение: купить стильную люстру онлайн

Полный список переименованных улиц

На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман

Также в разделе

День физкультуры в рамках Дня рождения города

— 14 сентября 2018 —

Празднование 373-й годовщины основания Славянска в нынешнем году совпало с Днем физкультуры и спорта. Посвященное этому тематическое событие проходило утром 8 сентября в сквере «Мечта». Его организаторами выступили городской отдел молодежи, физкультуры и спорта, несколько общественных организаций и спонсоры, оказавшие материальную поддержку.

Читать далее ⇒

Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот

— 14 сентября 2018 —

Официальной частью вечерней программы празднования Дня города 8 сентября стало традиционное чествование славянцев, которые внесли весомый вклад на благо родного города. 

Читать далее ⇒

Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников

— 14 сентября 2018 —

Оптовые закупки ювелирных украшений – задача сложная и сопряженная с множеством рисков. Предприниматели тратят немало времени на поиски качественных изделий и проверенных поставщиков.

Читать далее ⇒

Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения

— 14 сентября 2018 —

Череда мероприятий, посвященных Дню города, началась в Славянске празднованием 75-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Митинг, посвященный этому знаменательному событию, состоялся 6 сентября у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Семейко. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Хаос и беззаконие нужно остановить»

Партия «Основа» выступает за запрет на вмешательство представителей центральной власти в религиозные дела и дела органов местного самоуправления в вопросах исторической памяти.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

На Вольной заработал новый светофор

Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Билборды: будущее – за «гирляндами»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Райгородке утонул мужчина

Патрульного пытались подкупить за 100 долларов

Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

В субсидии на лето отказали каждому второму получателю

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не питьём, так катаньем

Карнавальная дочь

Парк юркого периода

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Максимальный результат на старте

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

17 сентября 2018

Хаос и беззаконие нужно остановить

14 сентября 2018

На Вольной заработал новый светофор

Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Билборды: будущее – за «гирляндами»

Плитку в парке переложат заново

В Райгородке утонул мужчина

Патрульного пытались подкупить за 100 долларов

Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»

Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист

У славянца нашли коноплю и пистолет

При пожаре пострадала пенсионерка

Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом

Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома

Памятник на улице Ботанической получил новый облик

День физкультуры в рамках Дня рождения города

Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот

Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников

Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения

Способы улучшения позиций выдачи ресурса

«Живая улица» - новый символ праздника

Термоизолирующие фольгированные материалы для утепления жилого дома

Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города

Праздничный город

13 сентября 2018

С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

В субсидии на лето отказали каждому второму получателю

На Ярмарочной идет капитальный ремонт

В Славянске сформировалась первая армянская община

Домашнее освещение: купить стильную люстру онлайн

Полный список переименованных улиц

На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top