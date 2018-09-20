Международный проект «Диффузия» финишировал в Славянске

Газета «ТВ плюс» уже рассказывала о проекте «Диффузия», ведь в Славянске его вдохновители побывали не впервые. Его цель, напомним, заключается в том, чтобы перезнакомить зарубежных художников с восточноукраинскими и позволить им друг у друга поучиться. В этом году такое сотрудничество продолжалось целый месяц, на протяжении которого комбинированные группы художников работали в городах северного Донбасса, отдавая предпочтение Краматорску, где базировался проект. Созданные в процессе работы традиционно дарятся местным партнерам. В Краматорске, например, их обладателем стал художественный музей, в котором проходили часть мероприятий и выставка. В Славянске холсты подарили «Теплице» - здесь прошел финальный акт «Диффузии - 2018».

Зрителям предстояло увидеть довольно необычный формат создания портрета. В перфомансе участвовали 5 художников, в распоряжение которых предоставили столько же мольбертов и моделей. Через короткий промежуток времени объявлялся переход, и каждый художник смещался к соседнему холсту, продолжая начатую предшественником работу. И так до тех пор, пока автор снова не оказывался перед своим мольбертом, где его ждала совершенно неожиданная разработка темы. Следует добавить, что участвовавшие в действе художники являются представителями современных направлений искусства, то есть изображают реальность не академически. Когда же над портретом работают сразу несколько творцов подобного стиля, итог получается непредсказуемым. Впрочем, как отмечает организатор проекта Алан Мэйер, с каждым новым «сеансом» картины получаются все более гармоничными, ведь соавторы поневоле изучают манеру коллег и начинают ее интерпретировать.

Алан Мэйер признался, что идея растянуть проект на целый месяц оказалась не очень удачной - получилось изнурительно. Тем более, что этот месяц был очень знойным, и работать на натуре оказалось физически тяжело. Тем не менее итогами он доволен - за это время в музеях и арт-пространствах Донетчины появились сотни картин, над которыми работали десятки художников и которые увидели тысячи зрителей. Но главное, конечно, - это не количество полотен, а культурный диалог, возникающий в процессе работы. В следующем году проект «Диффузия» снова вернется в Донецкую область, сам же Алан Мэйер планирует побывать в Краматорске еще в этом году, чтобы поучаствовать в фестивале «Кальмиус».