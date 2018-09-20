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Фотофакт

Праздничный город

После войны Славянском заинтересовались кинематографисты

Павел Коротенко
20 сентября 2018 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Кадр из передачи "Клуб кинопутешественников", 1987 год.

Недавний выход на экраны документального сериала об истории Славянска побудил задуматься - а много ли вообще существует фильмов о нашем городе. В поисках ответа на этот вопрос журналисты «ТВ плюс» пообщались с местными краеведами и работниками телевидения.

На заре синематографа

Увы и ах, но кинохроник о Славянске советского периода практически нет. На платформе YouTube есть фрагмент киносъемки 1969 года, на котором запечатлен парад к 9 мая. Судя по всему, съемка любительская, ведь именно в то время кинокамеры начали массово поступать в продажу. Можно предположить, что на самом деле таких отрывков, повествующих о городских и частных событиях, было больше, но широкие зрительские массы их так и не увидели. Исключение, пожалуй, составляют кинокадры о работе промышленных предприятий, часть которых все же сохранилась. В интернете также есть маленький фрагмент сюжета о труженице АИЗа, снятого в 1970-м. Кинопродукт, скорее всего, изготавливался областным телевидением.

Горожане среднего и старшего возраста помнят, очевидно, что о Славянске снимали передачу телевизионщики программы «Клуб кинопутешествий» (ведущий - Юрий Сенкевич). Выпуск «По заповедным местам Донбасса» вышел на экраны в 1987 году. Съемки проходили на Славкурорте, ж.-д. вокзале и в центре города. Других кинохроник о Славянске эпохи СССР нам установить не удалось. Впрочем, на доскональное исследование темы мы не претендуем, и, возможно, читатели могут восполнить этот пробел.

Эра телевидения

Собственное телевидение появилось в Славянске сразу после провозглашения Украиной независимости. Пионером отрасли стала ИРТК «Тор», возглавляемая Игорем Александровым. В первые годы работы телеканал заказал аэросъемку города и изготовил видеоролик о Славянске, без закадрового текста. Сотрудники компании вспоминают, что еще «Тор» снимал тематические программы о старом городском кладбище, а также об истории и современности местного солеварения. К большому сожалению, архивы редакции в процессе ее ликвидации не сохранились. При вывозе оборудования видеокассеты, видимо, просто выбросили в мусор. 

Более завидная судьба у видеопродукции, произведенной и сохраненной ТРК «С-плюс». За время своей работы канал много раз снимал документальную хронику и промо-фильмы о Славянске. Среди самых известных - 10-минутный фильм «Я люблю этот город», снятый в 2003 году. В нем о Славянске рассказывает тогдашний городской голова Анатолий Левит. Повествование начинается с 1917 года, когда по улицам с красными флагами ездили большевики. 

Еще один популярный видеоролик - «Город у соленых озер». Его снимали для туристического промоушена в 2010 году. 

Огромный интерес представляет и цикл детских передач Евгении Бондаренко. В них славянские школьники рассказывают об истории и современности родных улиц. Всего было отснято 8 передач, но во время военных событий 2014 года две из них затерялись. 

Отдельно «С-плюс» снимал передачи о симпозиуме керамиков, о Славянском курорте, местных заводах. 

В завершение этого раздела нужно упомянуть о цикле исторических передач, снятых телеканалом «САТ» в сотрудничестве с городским краеведческим музеем к 370-й годовщине Славянска. После закрытия компании выпуски сохранились на ее канале в YouTube.

Военная тематика

События 2014 года «прославили» Славянск на весь мир. Сюда потянулись журналисты и кинематографисты, которые стали снимать полнометражные ленты. Среди таковых можно назвать драматический экшн «Я с тобой», снятый режиссером Олегом Туранским по заказу студии «»1+1". Премьера фильма состоялась в 2016 году. 

Непосредственно в Славянске снималась и часть фильма «Война химер» (2017 г.), ставшая лауреатом Одесского международного кинофестиваля. Режиссеры ленты Мария и Анастасия Сторожицкие называют свою работу историей о войне, любви и смерти.

Очень неоднозначную критику вызвал короткометражный документальный фильм Алексея Радинского «Люди, которые пришли к власти». По сути, он является хроникой времен оккупации Славянска - съемки для будущего фильма производились в марте-апреле 2014 года. Мнения зрителей разделились - часть посчитала работу пропагандистской, сам автор считает фильм контрпропагандистским. Национальный союз кинематографистов Украины оценил ленту как «репортаж». Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля DocudaysUA.

К законченным видеопродуктам о Славянске можно отнести авторскую программу журналистки 112-го канала Ксении Пасиковой. В работе под названием «Славянск. Возвращение» она сравнивает ситуацию в городе сразу после деоккупации и через некоторое время.

В разряде «военных» фильмов обязательно нужно упомянуть «Школу № 3», снятую по пьесе «Николаевка» режиссером из Германии Георгом Жено, в соавторстве с украинскими коллегами Елизаветой Смит и Натальей Ворожбит. Работа заняла первое место в номинации «Поколение 14+» на международном фестивале в Берлине. 

Также в апреле этого года под Мариуполем состоялись съемки фильма с условным названием «Черный тюльпан». Художественная картина основана на реальных событиях, проходивших в том числе и в Славянске. В ней в качестве одного из героев снялся руководитель поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльпан» г. Славянска Алексей Юков. В фильме он играл самого себя - был командиром поискового отряда, занимающегося розыском тел погибших бойцов. 

Кроме того, сейчас в мкр-не Семеновка заканчивается работа над новым фильмом о первых боях под Славянском. Документальная лента снимается по заказу Минобороны Украины.

Для объективности нужно отметить, что какой-то видеопродукт о Славянске 4-летней давности делали российские журналисты, но этот сегмент киноиндустрии, по понятным причинам, мы не рассматривали.

Современное кино

По прошествии  времени, когда дезорганизованная войной жизнь Славянска вернулась в бытовое русло, в городе начали появляться альтернативные видеопродукты. К ним можно причислить аматорские короткометражные фильмы «День смеха» и «Шум Вселенной», снятые молодым славянцем Михаилом Королевым в 2017 и 2018 годах. Примечательно, что свое кино парень снимал на смартфон и самостоятельно монтировал материал. Тем не менее, оба фильма стали участниками и лауреатами фестиваля «86: Післямова».

Последний «писк» местной любительской кинематографии – видеофильмы на историческую тематику. Первой ласточкой в этом дискурсе стал ролик, выпущенный в нынешнем году общественным телевидением Донбасса и рассказывающий о зарождении в Славянске общества «Просвіта». Выпуск повествует о периоде 1917-20 гг.

И наконец, нашумевшая премьера от журналистов информационного ресурса «6262.com» - «Славянск. Легенды», над которым авторский коллектив начал работать полгода назад. Первую серию славянцам показали 8 сентября на фестивале «Живая улица». Вторая появилась в интернете на днях. Всего, как ожидается, цикл будет состоять из 10-12 серий. Эту работу, по нашему мнению, можно считать самым глубоким визуализированным краеведческим исследованием истории Славянска. Ждем новых серий и новых фильмов.

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Комментарии к статье «После войны Славянском заинтересовались кинематографисты»

Недавний выход на экраны документального сериала об истории Славянска побудил задуматься - а много ли вообще существует фильмов о нашем городе. В поисках ответа на этот вопрос журналисты «ТВ плюс» пообщались с местными краеведами и работниками телевидения.

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