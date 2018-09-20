Наши на Эльбрусе: лучше гор могут быть только горы

Горный туризм - так называет свое увлечение житель Славянска Александр Лившиц. В компании с единомышленниками он уже много лет «гуляет по горам». По его словам, есть горы, покорить которые может любой человек со средней физической подготовкой. Для этого не обязательно быть профессиональным альпинистом.

Немного истории

Своим идейным вдохновителем местные горные туристы называют славянца Владимира Трофименко. Этим летом ему исполнилось 60 лет. В советские годы на многих промышленных предприятиях существовали свои туристические клубы. Потом клубов не стало. А увлечение - осталось. Ведь туризм - это состояние души.

Туристы стараются на выходные выбираться на природу. Например, недавно большой компанией возрастом от 10 до 65 лет прошли 17 км по Святогорью. А вот на длинный отпуск планируют особые маршруты.

Есть идея

Главным увлечением славянско-краматорских горных туристов является Кавказ. Там хватает интересных мест и сложных маршрутов. Там же находится и величайшая вершина Европы - Эльбрус. Высота горы составляет 5642 м. Его западный - самый высокий - пик манит любителей гор из ближнего и дальнего зарубежья.

Идея восхождения на Эльбрус возникла два года назад. Тогда Александр с единомышленниками путешествовал по горам Северного Кавказа. Из Архыза решили завернуть к самой высокой горе Европы, рассудив, что для микроавтобуса 400 км - не крюк. По канатной дороге поднялись на высоту 3800 метров и дошли до отметки 4200. Там Владимир Трофименко и сказал: «Хочу отметить 60 лет на Эльбрусе». До юбилея оставалось два года. Он выпадал на июль - оптимальный месяц для покорения этой вершины.

Серьезная подготовка

К будущему восхождению начали готовиться в марте 2018-го. Продумывали и закупали снаряжение. Оно должно быть самого высокого качества. Горы не прощают промахов. Термобелье, куртки, рукавицы, очки от солнца с самым высоким уровнем защиты, балаклавы, палатки и, конечно же, обувь. Ботинки - одна из главных составляющих успеха. Ведь если натереть ноги или промочить их при сумасшедшем ветре и температуре -20С, о покорении вершины можно забыть.

Еще одной составляющей была физическая подготовка. Александр с товарищами бегал по 10 км три раза в неделю. Когда потеплело, добавил занятия плаванием - до 3 км в день. Это тренировало выносливость и дыхательную систему. На высоте воздух разрежен, кислорода не хватает и подготовка, порой, решает все.

- Сначала мы не ставили целью подняться на вершину. Собирались дойти, куда сможем. Ведь главное, что мы там были, - рассказывает Александр. - Однако подготовка была настолько серьезной, я так много занимался, что в какой-то момент решил: обязательно дойду.

В двух километрах от успеха

В поход отправились впятером. Ехали двумя машинами - с громоздким снаряжением в легковое авто не помещается более трех человек.

Сразу подниматься на такую серьезную вершину категорически нельзя. Это знает любой, кто ходил в горы. Человеческому организму необходима акклиматизация. Иначе на высоте просто нечем будет дышать.

Акклиматизацию проводили следующим образом. Поднимались на высоту 2,5 тыс. метров, потом спускались до 2 тысяч и там ночевали. На следующий день подъем совершался до отметки 3,5 тысяч метров, на ночь спускались до 3-х. Днем проводили ледовые учения и тренировки, учились ходить с ледорубом, на кошках, падать, группироваться.

Погода не радовала. На Эльбрусе шел дождь, и это перечеркивало все планы. В плохую погоду, при практически нулевой видимости восхождение совершать нельзя. Но метеорологи были настроены оптимистично. И поэтому друзья, взяв на прокат недостающее оборудование, отправились в базовый лагерь.

- Еще несколько лет назад сервиса на горе практически не было. Сейчас построено множество базовых лагерей на отметках 3,8 тыс. и 4,1 тыс. метров. Внизу можно взять любое снаряжение самого отменного качества, в идеальном состоянии. Правда, это недешевое удовольствие. В июле и августе - самых благоприятных месяцах - на Эльбрусе просто аншлаг. Группы идут потоком, много иностранцев. Они, порой везут с собой поваров, до 100 л воды - там с этим напряженка, - рассказывает Александр Лившиц.

Тренировка перед стартом

Обычно восхождение начинают с «верхнего» лагеря, находящегося на высоте 4100 метров. Но из-за плохой погоды все базы были заняты, и Александр с друзьями разместились в нижнем лагере - на 3800 метров. Отсюда и предстояло покорять вершину. Жили в вагончике - с электричеством и газовым баллоном. Можно было поселиться и в палатке на снегу. Но они предпочли минимальный комфорт, чтобы сберечь силы.

Когда заселялись в вагончик, шел дождь, восхождение все еще оставалось под сомнением. Однако утром, проснувшись, они увидели перед собой Эльбрус. Небо прояснилось, гора была совсем рядом. От вершины их отделяли 1800 метров.

На следующий день предприняли акклиматизационное тренировочное восхождение. В гору отправились в 7 утра. Поднялись до отметки 5 тысяч метров. Сидели, пили чай из термоса. Мимо спускались те, кто добрался до вершины или не смог покорить Эльбрус, и теперь шли назад. Кто-то выглядел довольно бодрым. Кто-то говорил: «Сейчас сяду и умру, нет сил».

- До 5 тысяч метров мы дошли втроем. Владимир Трофименко не ставил цель подниматься до конца - свою программу-минимум он выполнил. Еще один товарищ повредил ногу. Я же был в хорошей физической форме и точно знал, что пойду вверх, - говорит Александр Лившиц.

Восхождение

Следующий день отводился на отдых. И поздним вечером, около 23:00 начиналось восхождение на вершину. Время для него выбирается не случайно. На вершину нужно подняться, пока сильно не пригрело солнце. Начиная с высоты 3,5 тыс. метров на горе лежит снег. И днем, в растаявшей снежной жиже, двигаться будет невозможно.

В гору из команды с Александром отправился еще два человека. Для безопасности решили взять гида. Он ждал их в верхнем базовом лагере.

- Наш гид оказался 59-летним священником. Он живет в лагере весь сезон, венчает пары на восточном склоне Эльбруса. Этот склон на 20 метров ниже западного и потому никому не интересен, - говорит Александр.

По ровному склону шли с двумя трекинговыми палками, потом пришлось применять ледорубы, на ногах поверх ботинок были надеты кошки - только в них и можно ходить по леднику. Один из участников не смог продолжить путь и вернулся в лагерь.

Одним из самых опасных участков была так называемая «Косая полка». Она расположена на высоте от 5,1 тыс. метров. Узкую полоску над пропастью проходят в темноте, при температуре -20оС, на одном дыхании, не останавливаясь. По-другому не получится. Обрыв внизу носит название трупосборник. Оттуда даже не всегда удается достать тела тех, кто сорвался. На прохождение «Косой полки» горным туристам понадобилось два часа. За это время начало светать. Сначала появилась тень от Эльбруса, потом показался краешек солнца, а после выкатился огромный огненный шар. И стало намного теплее до -10С.

Далее следовало Седло - расположенное на высоте 5,3 тыс. метров место между двумя вершинами.

- Седло - это место отдыха. Туристы шутят, что здесь думают о смысле жизни: умереть от усталости прямо тут или все-таки двигаться дальше. Приблизительно 50% тех, кто добирается до Седла, поворачивают обратно, - рассказывает Александр. - На солнце становилось жарче, но дул сильный ветер, мела поземка. Мы поменяли куртки, вместо масок надели очки. Предстоял последний рывок.

Выше 5 тысяч метров спортсменов-любителей подстерегает еще одна сложность - горная болезнь. Из-за нехватки кислорода наступает временное помутнение сознания. Люди могут пытаться ударить соседа ледорубом или столкнуть в обрыв - непонятно, что кажется их воспаленному воображению.

- Сейчас подняться до высоты 5100 м, где начинается «Косая полка», можно за деньги на специальном снегоходе - ратраке. Поэтому вверху оказываются совсем не подготовленные для восхождения туристы. Они чаще всего и ломаются, - говорит Александр.

Немного отдохнув и переведя дух, команда двинулась дальше. Технически сложный участок от Седла до вершины проходили в связке - благо, малочисленность группы и подготовка это позволяли. Большинство туристов используют натянутые веревочные перила и карабины.

На вершине

До вершины добрались к 10 утра. Почти 12-часовое восхождение было закончено. Иногда из-за большого количества людей возле вершины Эльбруса скапливается очередь. Группы горных туристов ждут друг друга, чтобы сфотографироваться на знаковом месте. Стоять на сильном ветру и морозе - сомнительное удовольствие. Но Александру повезло - кроме них, на вершине было всего несколько человек.

- В голове все время крутилась песня Высоцкого: «Я себе уже все доказал...». Я смог, выдержал. Мной гордятся дети. Брат - он тоже ходит в горы и понимает, что такое - покорить Эльбрус - когда узнал об этом, не смог сдержать слез гордости, - рассказывает Александр Лившиц.

А потом был спуск - отдельное нелегкое испытание, на пределе усталости и физических сил. На этом этапе многие тоже травмируются и даже погибают. Поэтому некоторые предпочитают воспользоваться платной услугой - снегоходом.

На базу вернулись к 14:00. В этот же день, практически без отдыха, на одном адреналине, спустились вниз и проехали 100 км за рулем до горячих источников Гедуко. Они стали релаксом и наградой за тяжелое восхождение. Было 24 июля 2018 года.

Александр подчеркивает - несмотря на то, что до вершины дошли двое, восхождение стало победой всей группы. Ведь сложности подготовки и романтика гор выпали на долю каждого.

Александр признается, что уже начал подготовку к новому путешествию. Он пока не знает, каким оно будет. Возможно - Казбек. Эта вершина ниже на 600 метров, зато технически намного сложнее. Возможно - Непал. В одном уверен наверняка - лучше гор могут быть только горы. И далее - по тексту оригинала.