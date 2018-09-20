Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны

|20 сентября 2018
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В Славянске 17 сентября состоялись общественные слушания по Программе безопасности населения и территории города во время чрезвычайных ситуаций техногенного характера и природных катаклизмов. Мероприятие не вызвало большого интереса ни у общественности, ни у местных чиновников. На слушаниях, кроме сотрудников отдела гражданской защиты населения и журналистов, не было никого.
Необходимость слушаний была вызвана нормами законодательства. Разработанную отделом программу только после этой процедуры можно выносить на обсуждение профильной депутатской комиссии, исполком и сессию горсовета. Программа, рассчитанная на 2019-2020 годы, предусматривает ряд мероприятий. Для их реализации понадобится 10 млн 830 тыс. грн – по 5,415 млн на год. Разработчики высказывают сомнение в том, что эти средства будут выделены. Хотя, как показали события 2014 года, наличие оборудованных защитных сооружений и других средств защиты действительно способно спасти жизни.
Как выяснилось, на данный момент в городе, в зоне возможного химического поражения, проживают более 3 тыс. человек. По словам специалистов, главную опасность в этом плане представляют очистные сооружения, где используется хлор. В случае ЧП радиус опасной зоны составит 4, 4 км. В этот периметр войдут Химик, Черевковка и центр города до здания СЭС.
Согласно законодательству, для всех граждан, находящихся в потенциальной опасности, должны быть закуплены противогазы. Несмотря на то, что деньги на такую покупку в программу заложили, чем реально поможет эта мера, разработчики не знают. Ведь выдать средства зашиты людям на руки они не имеют права. А поверить в то, что, приключись беда, граждане ринутся в специально отведенное место за противогазом, достаточно сложно.
Таких нестыковок в законодательстве масса. Все они отображены и в городской программе. Например, постановление правительства предписывает иметь в городе неприкосновенный запас продуктов, регламентируя количество молока, мяса и жиров на душу населения. Как именно их хранить, как списывать, кому за это отвечать. Документ не объясняет. Боле того, складывается впечатление, что нормы правительства переписаны с методичек 1960-х годов. Почему в 21 веке в качестве НЗ нельзя хранить армейские сухпайки, саморазогревающиеся консервы и так далее, остается за кадром.
Составляя программу, сотрудники отдела гражданской обороны населения провели ревизию имеющихся в городе бомбоубежищ или приспособленных под них помещений. Вывод оказался достаточно печальным – война мало чему научила Славянск. Большинство из них представляют печальное зрелище – подтоплены, захламлены или вовсе недоступны. Всего в городе насчитывается 53 защитных сооружения. Причем 17 из них ранее принадлежали предприятиям-банкротам и теперь находятся в ведении фонда госимущества. То есть для населения являются недоступными. Еще чиновники проверили 224 подвала в жилых домах.
В целом все эти помещения нужно хотя бы минимально оборудовать средствами защиты: баками для воды, нарами, огнетушителями и керосиновыми светильники. Дизельный генератор планируется закупить только для одного бомбоубежища. На случай масштабного ЧП там разместится командный пункт и будет находиться местная власть. Это секретное место выбрано из имеющихся помещений, которое меньше всего нуждается в доработке. Там планируется разместить 150 человек.
Еще один пункт расходов – обеспечение города сиренами оповещения. Сейчас в Славянске осталось 3 системы: на железнодорожном вокзале, СЗВИ и ЗАО «Хлеб». Даже не говоря о том, что этого недостаточно, программа пытается решить вопрос их обслуживания. Ранее это делал Укртелеком. Теперь это предприятие берет на себя только сети. А кто будет заниматься непосредственно оборудованием – снова неясно.
Также город нуждается в складе, где будут храниться неприкосновенные запасы. Нужны городу и военизированные формирования, в которые войдут более 200 человек на зарплате - их нужно создать на предприятиях.
Появится ли это все в Славянске – городе, первым встретившим войну, - покажет ближайшая сессия.
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Комментарии к статье «Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны»
В Славянске 17 сентября состоялись общественные слушания по Программе безопасности населения и территории города во время чрезвычайных ситуаций техногенного характера и природных катаклизмов. Мероприятие не вызвало большого интереса ни у общественности, ни у местных чиновников. На слушаниях, кроме сотрудников отдела гражданской защиты населения и журналистов, не было никого.