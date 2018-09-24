Один государственный язык и два официальных

За все время независимости Украины перед выборами обычно поднимается «языковой» вопрос, который, как бытует мнение, сыграл не последнюю роль в ситуациях в Крыму и на Донбассе. ПП «Основа» предлагает после перезагрузки власти снять языковой вопрос с повестки дня раз и навсегда — на пользу всей стране и каждому конкретному гражданину.

Что касается государственного языка, то в ПП «Основа» считают, что язык в стране должен быть один, а официальных — может быть и два.

Украина де-факто - двуязычная страна. Причем провести четкую линию между русскоговорящими и украиноговорящими бывает не так уж и просто. Тем более что все больше молодежи свободно говорит на двух языках.

Очевидно, что Украина двуязычная страна, также очевидно, что украинцы — этническое большинство в Украине. Однако есть регионы, где компактно проживают представители других этносов, которые говорят на своих национальных языках.

Еще в 2003 году Украина ратифицировала Европейскую хартию защиты региональных языков и языков меньшинств. Поэтому в Украине также должны быть защищены права не только украинского, но и других языков — русского, белорусского, польского, венгерского, румынского, греческого и прочих.

Однако государству нужно четко обозначить, что статус регионального или языка меньшинства не должен освобождать говорящих на этом языке людей от знания государственного. Государственный язык - украинский, и таковой может быть только один.

Региональные языки должны устанавливаться только через локальный референдум, через определенные механизмы, а не сверху. И даже в этом случае, если происходит местный референдум, тогда язык становится региональным, но вовсе не освобождает от необходимости знать украинский.

Что касается официальных языков, то в Украине таковыми могут стать английский и русский.

Почему именно эти два языка? Русский — действительно язык миллионов граждан Украины, язык межнационального общения.

«Я сам говорю в быту на русском, — говорит лидер партии Сергей Тарута, — но при официальном выступлении, на официальной встрече с делегациями, при любом другом публичном выступлении мы обязаны говорит на своём украинском, родном, государственном языке».

Тем, кого тема русского языка в Украине раздражает, можно напомнить, что, во-первых, речь идет не только о статусе языка и формальностях, а о миллионах украинских русскоязычных граждан. А во-вторых, сейчас русскоязычные украинские патриоты — это очень большая группа в стране. Без патриотической позиции этой группы невозможно было бы поражение «русской весны» и проекта «Новороссия».

Кроме того, надо уже сейчас думать о том, что делать после возвращения под украинский суверенитет неподконтрольной части украинского Донбасса и Крыма, какие механизмы предлагать? Тотальную украинизацию Донбасса и Крыма? Это будет неразумная идея.

Что касается английского языка, для него особой рекламы не нужно. Английский — действительно великий язык современного бизнеса и науки. Поэтому его официальный статус в Украине был бы примером того, что наша страна готова интегрироваться в современный мир.

Конечно, английский официальный — это технически непростая задача, но этот путь нужно пройти. Знание английского дает конкурентное преимущество, которое должно быть, если не у этого, так у следующего поколения граждан Украины. Более чем в 50 странах мира английский язык является официальным. В мире насчитывается около полутора миллиардов человек, которые говорят по-английски. Неудивительно, что 90% всей текстовой информации в мире представлено на английском. Он считается основным языком интернета, его использует весь мир информационных технологий.

Кстати, если кто-то считает, что два официальных языка – это много, то следует заметить, что два языка – это, вообще, не предел. В 101 стране мира на сегодня - более двух официальных языков. Например, в Индии – 23. В Южно-Африканской Республике, согласно её Конституции 1996 года, признаётся 11 официальных языков.

Главное – чтобы людям комфортно было жить в своей стране и общаться на удобном языке.