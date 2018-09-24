Маты нагревательные: особенности применения, преимущества

Маты нагревательные – особого вида конструкция, предназначенная для обогрева дома, в частности пола. Это отличная альтернатива громоздким и малоэффективным радиаторам. Система обогрева пола может производиться с помощью водяного пола, а может использовать и электричество. В этом случае применяются нагревательные маты, которые представляют собой:

сеть электропроводов из меди или стали (благодаря ним осуществляется подача тепла);

сетку из пластика или стекловолокна, которая является основанием конструкции.

Данные товары – маты нагревательные – в широком ассортименте предоставляет компания «Сп-Климат», подробности о которой можно узнать на сайте https://sp-climate.com/catalog/maty-nagrevatelnye.html. Сегодня все больше людей предпочитают именно такой способ обогрева. Он более экономичен, система легко монтируется и не требует серьезных финансовых вложений. При грамотном подборе прибора и правильной его установке (подключением нагревательных элементов занимается только мастер) другие системы обогрева вам не потребуются. Данные маты могут использоваться в качестве основного источника тепла. В этом успели убедиться многочисленные покупатели данной продукции.

Выглядит само оборудование как рулон, который может достигать в ширину до полуметра. Длина изделия рассчитывается индивидуально, но ограничивается отметкой 25 м. Кроме того, прибор оснащен датчиком тепла, муфтами и терморегулятором. Сами провода довольно тонкие. Их толщина не достигает одного сантиметра. Т.е. пространство комнаты не будет «съедаться» из-за системы обогрева.

Пол, обустроенный нагревательными матами, имеет массу положительных свойств. Перечислим их:

легко монтируется даже неспециалистом;

отсутствуют многочисленные слои в системе, таким образом, высота пола остается той же, а не увеличивается;

материал экологически чист и безопасен;

укладка кабеля на рулоне мата уже произведена в соответствии с требованиями к устройству теплого пола. Вам не нужно делать расчет самостоятельно, высчитывать необходимый размер шага;

основание мата выступает и как армирующая сетка;

пол, оборудованный такой системой обогрева, прогревается очень быстро;

температура регулируется автоматически.

Единственным замечанием при использовании данного оборудования является следующее. Его можно применять лишь тогда, когда все основание пола полностью просохло. Это по времени занимает около одного месяца.

На сегодняшний день нагревательные маты предлагаются оптом и в розницу многими изготовителями и поставщиками. Необходимо выбирать качественный товар, имеющий лицензию и безопасный в использовании. Компания «Сп-Климат» заботится о своих клиентах, предлагая качественную продукцию.

Преимущество данного товара заключается в том, что он используется для помещений разного размера. Сетку матов можно разрезать и укладывать непосредственно там, где необходимо, а не под мебельными гарнитурами и пр. Эта система обогрева зарекомендовала себя положительным образом, можно рассчитывать на то, что в скором времени она станет привычным предметом обихода для каждого.