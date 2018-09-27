Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр

|27 сентября 2018
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В День мира, 21 сентября, Славянск посетила первая леди страны Марина Порошенко. Супруга главы государства вместе с председателем ДонОВГА Александром Куцем подписали меморандум о сотрудничестве между Донетчиной и «Благотворительным фондом Порошенко» в вопросе развития в области инклюзивного образования.
Супругу президента встречали на территории школы-интерната №1. Здесь, в одном из зданий открылся инклюзивно-ресурсный центр для деток с особыми потребностями. Первая леди была элегантна и пунктуальна. Ждать ее не пришлось, она прибыла даже немного раньше назначенного срока.
Встреча с детьми получилась необычайно трогательной. Вместе с дочками украинских защитников Марией Пивень, Софией Быбкой и Ольгой Сбитневой Марина Порошенко запустила в небо голубей - символ мира в освобожденном Славянске. Потом приняла участие во флешмобе от спортивно-танцевального клуба «Фо степ». Дети и взрослые написали на бумажных журавликах имена украинских бойцов, отдавших жизни за свободу Славянска. Журавликов и красные бумажные сердца привязали к желто-голубым воздушным шарам. В небо взмыли воспоминания о 63 украинцах, которые погибли, чтобы в город пришел мир.
Юные славянцы подарили гостье собственноручно изготовленную сумочку-клатч с вышитым бисером украинским орнаментом. Первая леди пообщалась с учениками школы-интерната, успев улыбнуться, пожать руку или о чем-то спросить практически каждого ребенка.
Дальше гости, руководство города и области отправились непосредственно в инклюзивно-ресурсный центр. Здесь в это время шли занятия с ребятами, требующими особого педагогического внимания.
На ремонт и оборудование центра из городского бюджета было потрачено около 800 тыс. грн. Теперь здесь занятий с педагогами, дефектологами, логопедами, психологами и другими специалистами ожидают 118 ребятишек. Столько заявлений на момент визита высокой гостьи поступило в ресурсный центр.
Как рассказала его директор Оксана Сабардак, эти занятия не заменят школьное образование. Они будут лишь дополнительной поддержкой для маленьких славянцев, нуждающихся в особом подходе. На сегодняшний день на учете в детских амбулаториях числятся 2199 детей с особенностями психофизического развития. Всех их готовы принять в новом инклюзивном центре. По словам директора, заведение открыто для всех юных жителей города и их родителей. Если детям, не состоящим на учете, понадобится психологическая помощь или консультация специалиста, они смогут получить ее здесь.
Возможно, в будущем возможности славянского инклюзивно-ресурсного центра еще более расширятся. Марина Порошенко, подписывая меморандум о сотрудничестве, передала губернатору Донецкой области проекты медиатеки, в которую можно превратить обычную библиотеку, и ресурсной комнаты, разработанные совместно с министерством регионального развития. Она подчеркнула, что Донетчина стала 21 регионом страны, который присоединился к инклюзивному проекту. Это очень нужное начинание, поскольку в последнее время детки с особыми потребностями активно выходят из социальной изоляции и приобщаются к учебе в обычных школах. В 2015 году во всей Донецкой области было всего 38 таких «особенных» учеников. Сейчас их насчитывается 187. Всего же в области проживают 11,5 детей с особыми педагогическими потребностями.
Для них к концу года планируется открыть 27 инклюзивно-ресурных центров, подобных славянскому.
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• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
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• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
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• Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр
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• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
• Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
• Старт Олимпиады и 16 километров ниток
24 сентября 2018
• Маты нагревательные: особенности применения, преимущества
• Один государственный язык и два официальных
21 сентября 2018
• Возле памятника Шевченко может появиться крест
• Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло
• На бульваре Героев Крут сгорела машина
• Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство
• У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка
• Алиментщики отрабатывают долги
• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
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В День мира, 21 сентября, Славянск посетила первая леди страны Марина Порошенко. Супруга главы государства вместе с председателем ДонОВГА Александром Куцем подписали меморандум о сотрудничестве между Донетчиной и «Благотворительным фондом Порошенко» в вопросе развития в области инклюзивного образования.