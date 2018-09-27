В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко

|27 сентября 2018
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В Славянской центральной городской библиотеке, носящей имя знаменитого земляка, 25 сентября состоялось традиционное вручение Слобожанской литературно-художественной премии им. Михаила Петренко. В этом году награду вручали седьмой раз.
Праздник «Живой в песне, живой в веках» недаром приурочен ко второй половине сентября. На сегодня историки и краеведы не знают точной даты рождения поэта-романтика, известен только год - 1817-й, и место - Славянск. Поэтому, вспомнив традицию наших предков давать ребенку имя святого, в день которого он родился, специалисты решили считать днем рождения Петренко 19 сентября, когда почитается святой Михаил. В 2018-м Михаилу Петренко исполняется 201 год.
Праздник начался с исполнения песен на стихи Петренко, которые прославили Славянск. Прозвучали «Дивлюсь я на небо», «Ось-ось Слов'янськ» и другие произведения. Минутой молчания почтили память ушедших из жизни лауреатов прошлых лет. Таких оказалось трое: Александр Тарасенко, Александр Романько, Анатолий Шамрай.
После приветственных речей перешли непосредственно к награждению. Напомним, что премия вручается в двух номинациях: литературной и за популяризацию творчества Михаила Петренко. В этот раз, по словам председателя оргкомитета Валерия Романько, комиссия рассмотрела 15 заявок. В итоге остановились на 5 кандидатах. Они и стали победителями конкурса-2018.
Так, в номинации «Поэзия» премию получила краматорчанка Людмила Дасив. Остальные лауреаты представляли категорию «популяризация творчества». Здесь победителями стали краевед из Славянска Татьяна Лысак, профессор из Хмельницкой области Виктор Прокопчук, журналист из Коростеня Виктор Васильчук. Еще одна премия была присвоена бывшему научному сотруднику Славянского краеведческого музея Анатолию Шамраю. Посмертно. Награду за него получила дочь, приехавшая для этого из Италии.
Обращаясь к молодежи, организаторы конкурса посоветовали им гордиться местом рождения. Ведь Славянск дал миру поэта-романтика Михаила Петренко.
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• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
• В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко
• Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр
26 сентября 2018
• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
• Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
• Старт Олимпиады и 16 километров ниток
24 сентября 2018
• Маты нагревательные: особенности применения, преимущества
• Один государственный язык и два официальных
21 сентября 2018
• Возле памятника Шевченко может появиться крест
• Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло
• На бульваре Героев Крут сгорела машина
• Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство
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• Алиментщики отрабатывают долги
• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
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В Славянской центральной городской библиотеке, носящей имя знаменитого земляка, 25 сентября состоялось традиционное вручение Слобожанской литературно-художественной премии им. Михаила Петренко. В этом году награду вручали седьмой раз.