Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак

|27 сентября 2018
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Перед наступлением листопада экологи и специалисты санитарной службы усиливают профилактическую работу по предупреждению сжигания опавшей биомассы. О том, чем это чревато, рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины Павел Чуканов.
По словам специалиста, главная опасность состоит в том, что при сжигании листвы и сухой растительности происходит принудительное выделение вредных веществ, впитанных биомассой за сезон. При этом от воздействия высокой температуры ядовитые компоненты приобретают более угрожающую форму, что пагубно отражается на здоровье населения. Как подсчитали ученые, при сжигании одной тонны листвы в атмосферу выделяется около 9 кг вредоносных химических элементов и соединений: окись азота, угарный газ, бензапирен, тяжелые металлы и другие канцерогены.
Но самыми опасными для человека соединениями считаются диоксины, вдыхание которых приводит к заболеваниям дыхательных путей, снижению иммунитета, обострению хронических болезней, расстройству центральной нервной системы и т. д. В некоторых случаях эти вещества могут спровоцировать возникновение рака. Стоит добавить, что зачастую среди сжигаемой горожанами листвы попадается и бытовой мусор – пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и другие продукты неорганической химии, при сгорании которых образуется особо ядовитый газообразный «коктейль».
Хуже всего то, что очень часто у горящих костров играют дети, для организма которых воздействие вредоносных соединений несет повышенную угрозу, говорит Павел Чуканов. В связи с этим специалист настоятельно рекомендует гражданам тщательно взвесить плюсы и минусы сжигания растительных остатков на территориях предприятий и частных домов. Ведь этот «легкий путь» избавиться от засохшей биомассы не только влечет за собой административную ответственность, но, что более важно, приводит к серьезному ухудшению экологической обстановки. Страдают в результате все.
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• Суд по делу Штепы снова перенесли
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• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
• Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года
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• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
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Перед наступлением листопада экологи и специалисты санитарной службы усиливают профилактическую работу по предупреждению сжигания опавшей биомассы. О том, чем это чревато, рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины Павел Чуканов.